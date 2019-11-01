Superjet-100 аварийно сел в Тюмени с отказавшим двигателем

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим двигателем, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет.

"Попадание птицы", - сказала представитель авиакомпании в ответ на вопрос о причинах отказа двигателя.

По ее словам, пассажиры будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом. "Будет замена на резервное воздушное судно. Пассажиры дальше продолжат полет, как только судно будет. Если оно есть у нас в аэропорту базирования – я думаю, что есть, да, - то сразу поменяют", - отметила представитель авиакомпании.

Она добавила, что если ожидание составит более двух часов, то пассажиры будут направлены в гостиницу. Им также будут предоставлены все другие услуги, которые полагаются в такой ситуации.

Читайте также: