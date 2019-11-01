00:28 02 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.03
  • EUR71.48
Поиск

Superjet-100 аварийно сел в Тюмени с отказавшим двигателем

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
123 0 0
Sputnik Абхазия

Причиной отказа левого двигателя стало попадание птицы, заявили в авиакомпании "Ямал". Самолет выполнял рейс в Санкт-Петербург.

СУХУМ, 1 ноя - Sputnik. Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени с отказавшим двигателем, сообщила РИА Новости в пятницу представитель авиакомпании.

В пресс-службе авиаперевозчика рассказали, что самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" должен был следовать рейсом Тюмень - Санкт-Петербург. На борту находились 80 пассажиров и четыре члена экипажа. Экипаж самолета при взлете почувствовал удар, произошел сбой работы турбины, отказал левый двигатель, и командир принял решение выработать топливо и потом сесть в аэропорту взлета. Самолет благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет.

"Попадание птицы", - сказала представитель авиакомпании в ответ на вопрос о причинах отказа двигателя.

По ее словам, пассажиры будут доставлены в Санкт-Петербург резервным бортом. "Будет замена на резервное воздушное судно. Пассажиры дальше продолжат полет, как только судно будет. Если оно есть у нас в аэропорту базирования – я думаю, что есть, да, - то сразу поменяют", - отметила представитель авиакомпании.

Она добавила, что если ожидание составит более двух часов, то пассажиры будут направлены в гостиницу. Им также будут предоставлены все другие услуги, которые полагаются в такой ситуации.

Читайте также:

Теги:
Тюмень, самолет


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Уличные протесты, парад "зомби" и извержение вулкана: лучшие фото недели
"Тигр" и "Kirpi": Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Сирии
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться