Ушел из жизни литературный критик Лев Аннинский

Член Союза писателей России, писатель и публицист Лев Аннинский умер на 86-м году жизни.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Советский и российский литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни, об этом в Facebook сообщил публицист Николай Подосокорский.

О смерти литературоведа также написал телеведущий и писатель Александр Архангельский.

"Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно", - написал Архангельский в Facebook.

Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в городе Ростов-на-Дону. Выпускник филологического факультета МГУ. Работал в 50-х и 60-х годах в журнале "Советский Союз", затем в "Литературной газете", в журнале "Знамя", а также в Институте конкретных социологических исследований АН СССР.

С 1972 по 1993 года работал в журнале "Дружба народов". Кроме этого работал в 90-х в журналах "Литературное обозрение" и "Родина" и в течение короткого времени был одновременно главным редактором журнала "Время и мы".

Аннинский был автором и ведущим циклов телепередач "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Охота на льва", "Я жил. Я звался Геркулес" и других.