15:20 06 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.59
  • EUR70.43
Поиск

Ушел из жизни литературный критик Лев Аннинский

© Sputnik / Dmitry Rozhkov
Происшествия
Получить короткую ссылку
10 0 0
Sputnik Абхазия

Член Союза писателей России, писатель и публицист Лев Аннинский умер на 86-м году жизни.

СУХУМ, 6 ноя - Sputnik. Советский и российский литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни, об этом в Facebook сообщил публицист Николай Подосокорский.

О смерти литературоведа также написал телеведущий и писатель Александр Архангельский.

"Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно", - написал Архангельский в Facebook.

Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в городе Ростов-на-Дону. Выпускник филологического факультета МГУ. Работал в 50-х и 60-х годах в журнале "Советский Союз", затем в "Литературной газете", в журнале "Знамя", а также в Институте конкретных социологических исследований АН СССР.

С 1972 по 1993 года работал в журнале "Дружба народов". Кроме этого работал в 90-х в журналах "Литературное обозрение" и "Родина" и в течение короткого времени был одновременно главным редактором журнала "Время и мы".

Аннинский был автором и ведущим циклов телепередач "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Охота на льва", "Я жил. Я звался Геркулес" и других.

© Sputnik / Владимир Акимов
Умер литературный критик Лев Аннинский


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Мощь стихии: лучшие метеорологические фотографии года
Ярко, сладко и с кислинкой: осенние фрукты Абхазии
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться