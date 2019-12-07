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Ситуация с энергоснабжением Крыма

Центральная часть Сухума осталась без света из-за электроаварии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20191207/1028964387/Tsentralnaya-chast-Sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-elektroavarii.html

На месте аварии в Сухуме работает бригада сотрудников Сухумского управления электрическими сооружениями.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Отключение света в центральной части Сухума связано с аварией на фидере (питающая линия, отходящая от подстанции – ред.), сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"На место аварии уже выехала бригада СУЭС, будем пытаться устранить проблему как можно скорее", - отметил он.

По словам Джинджолия, рабочие бригады находятся в постоянной готовности и сразу выезжают на места аварий.



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