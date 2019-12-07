Центральная часть Сухума осталась без света из-за электроаварии

На месте аварии в Сухуме работает бригада сотрудников Сухумского управления электрическими сооружениями.
СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Отключение света в центральной части Сухума связано с аварией на фидере (питающая линия, отходящая от подстанции – ред.), сообщил Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
"На место аварии уже выехала бригада СУЭС, будем пытаться устранить проблему как можно скорее", - отметил он.
По словам Джинджолия, рабочие бригады находятся в постоянной готовности и сразу выезжают на места аварий.
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