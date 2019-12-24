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Истребитель Су-57 разбился под Хабаровском: пилот жив

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Крушение самолета, принадлежащего Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина, произошло в 120 километрах от аэродрома "Дзёмги" под Хабаровском.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Хабаровском, летчик жив, рассказали РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 километрах от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в пресс-службе.

Крушение истребителя Су-57 произошло во время испытания двигателя, добавил представитель правительства региона.

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"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод. Машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю", - сказал собеседник.

По его словам, данных о состоянии пилота пока нет.

Приоритетными версиями катастрофы являются неисправность и ошибка пилотирования, рассказал представитель силовых структур региона.

"Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования", - сказал он.

По его словам, специалисты начали поиски черных ящиков истребителя.

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Теги:
авиакатастрофы, Россия, истребители, Т-50


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