Спасатели МЧС Абхазии начали поиски пропавшего жителя Гудауты

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Куртку, кепку и трость, принадлежащие пропавшему мужчине, нашли рано утром 26 декабря на берегу моря в городе Гудаута. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что к спасателям обратились родственники, предполагая, что мужчина мог зайти в море. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии ведут поиски мужчины в акватории Гудауты.
Информация о пропаже жителя Гудауты Платона Тыркба, 1933 года рождения, появилась в социальных сетях 25 декабря.
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