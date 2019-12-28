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Следствие рассматривает три версии крушения самолета в Алма-Ате

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря Днем общенационального траура.

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. В МВД Казахстана рассказали, что следствие рассматривает среди вероятных версии крушения самолета под Алма-Атой техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, передает Sputnik Казахстан.

"Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.

"Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая", — сказал министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.

Кроме того, сообщается, что специальные службы провели осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал.

Комитет по ЧС МВД Казахстана
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По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алма-Аты на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей. Четверо пострадавшим после медицинского осмотра назначено амбулаторное лечение и они отпущены домой.

Крушение под Алма-Атой

Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа.

Жертвами крушения стали 12 человек, еще примерно полсотни пострадали. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air приостановлены.

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Теги:
Казахстан, авиакатастрофы


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