Как это было: опубликована хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

В пятницу 27 декабря самолет, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, 49 пострадали.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Международный аэропорт Алма-Аты, из которого совершал рейс потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшей трагедии.

27 декабря в 5:35 началась регистрация, в 6:35 она завершилась. Посадка на рейс окончилась в 07:03, в 07:21 самолет уже взлетел. Через минуту он пропал с радаров.

В 07:24 руководитель полетов объявил тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта, через три минуты аварийно-спасательная команда была собрана в квадрате 6 "К", 07.35 – от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А".

Первый пажарно-спасательный расчет аэропорта прибыл на место крушения в 07:36 и начал эвакуацию пассажиров.

Отмечается, что всего в первые минуты происшествия на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

В 07:42 на месте был уже полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 08:10 все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться, доставлены в терминал.

Среди вероятных версий крушения лайнера называют техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия.

Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании приостановлены.

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