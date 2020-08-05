Первые данные: представителей абхазо-адыгской диаспоры нет среди пострадавших в Бейруте

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник 4 августа. Число жертв взрыва превысило 100 человек, пострадали более четырех тысяч жителей Ливана.

СУХУМ, 5 авг – Sputnik. Представителей абхазо-адыгской диаспоры, по предварительным данным, среди пострадавших во время взрыва в Бейруте нет, сообщил на радио Sputnik начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Абхазии Инал Хутаба.

По его словам, после взрыва в Бейруте, по поручению председателя Государственного комитета по репатриации Вадима Харазия, была проведена онлайн-конференция с представителем черкесского объединения в Ливане.

"Вадим Харазия принес соболезнования родственникам погибших. По данным черкесского объединения, среди погибших и пострадавших во время вчерашней трагедии нет представителей абхазо-адыгской диаспоры", – отметил Хутаба.

Начальник отдела по связям с соотечественниками Госкомитета по репатриации Абхазии подчеркнул, что пока точных и окончательных данных по всем погибшим и раненым во время взрыва в Бейруте нет.

"Не только по абхазо-адыгской диаспоре, пока нет точных данных и по представителям других национальностей, проживающих в Ливане. Пока по последним данным, более 100 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Но это пока не точная информация. Вадим Харазия выразил готовность оказать помощь при необходимости пострадавшим нашим соотечественникам. Но пока они сами не знают, какого рода помощь они хотят", – сказал Хутаба.

Всего в Ливане проживает более 100 тысяч представителей абхазо-адыгской диаспоры. В 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Комитетом репатриации Абхазии и абхазо-адыгской диаспорой в Ливане.

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