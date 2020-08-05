Россотрудничество объявило сбор лекарств для пострадавших при взрыве в Ливане

По последним данным, в результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Росситрудничество объявило сбор сбор перевязочных материалов и лекарств первой необходимости для пострадавших в результате взрыва в Бейруте, сообщается на странице представительства Россотрудничества в Ливанской республике.

Лекарства можно принести их в удобное время в Российский культурный центр по адресу в Бейруте.

"Все они будут переданы в Министерство здравоохранения Ливанской Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, всем желающим предлагают сдать кровь для пострадавших в результате взрыва.

Ранее глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил, что ущерб от последствий взрыва в Бейруте усугубляется распространением коронавируса. По словам министра, вчерашний мощный взрыв полностью разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях. Это, подчеркнул Хасан, еще больше усугубило проблему, превратив "кризис в эпидемиологическую катастрофу".

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