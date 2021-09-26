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МореМолл

Мужчина открыл стрельбу в торговом центре в Сочи

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Происшествия
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Sputnik Абхазия
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Два человека задержаны в торговом центре в Сочи после конфликта, в ходе которого один из них применил травматическое оружие.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Мужчина открыл стрельбу в торговом центре "Момремолл" в Сочи вечером 25 сентября, информация об этом появилась в социальных сетях.

Позже ее подтвердили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.

"25 сентября в ТЦ "Моремолл" между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

По словам очевидцев, злоумышленник начал стрелять на первом этаже ТРЦ "Моремолл".

После возникшего там конфликта мужчина достал травматический пистолет и выстрелил, он был задержан охраной комплекса. Пострадавших нет. 

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