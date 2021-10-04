Один человек погиб в аварии в Гагре

Два автомобиля столкнулись на объездной дороге в Гагре, одна из машин упала с моста и загорелась.
СУХУМ, 4 окт - Sputnik. Один человек погиб в смертельной аварии в Гагре, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 15:37 в понедельник 4 октября.
По данным ведомства, автомобили "Nissan" и "Нива" столкнулись на объездной дороге в Гагре. "Нива" после столкновения упала с моста и загорелась.
В результате аварии водитель "Нивы" погиб.
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Sputnikabkhazia
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