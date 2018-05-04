От таможни до ГАИ: о масштабах Сухумского забега рассказали в Sputnik

Сухумский забег и соревнования по триатлону, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в столице Абхазии в воскресенье 6 мая.

В Сухумском забеге примут участие 500 человек, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц. Он подчеркнул, что всего за год количество участников выросло почти в два раза.

Его коллега, вице-президент Федерации триатлона России Алексей Ческидов лично убедился в том, что эти спортивные мероприятия, о которых знают практически все, становятся народными.

"Я сегодня был на таможне и специально спросил, слышали они о Сухумском забеге. Ну, конечно, сказали они мне. Потом меня остановил сотрудник ГАИ. Я ему рассказал, что организовываем забег и спросил, будет ли он бежать сам. Инспектор ответил, что в это день работает и не сможет. Я убедился в том, что вся республика в это вовлечена", — рассказал Ческидов и добавил, что точно примет участие в этом забеге.

6 мая 2018 года в Сухуме состоится забег Run Sukhum, приуроченный ко Дню Победы. Старты в триатлоне впервые провели в Абхазии 15 октября 2017 года. В них тогда приняли участие около 300 человек.

Подробнее в материале Бадри Есиава>>

Организаторы спортивных соревнований Федерация триатлона Абхазии, администрация города Сухум, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума, Госкомитет по физической культуре и спорту, Федерация триатлона России, серия стартов "Титан". Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером мероприятия.