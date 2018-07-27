Защита подростков и наркотики: депутаты ответили на вопросы по весенней сессии

Пресс-конференция по итогам весенней сессии Парламента Абхазии началась с "сухих цифр". Депутат Левон Галустян рассказал, что за "сезон" было принято более 40 законов и поправок к ним.

"Это несколько десятков постановлений, которые были утверждены народным собранием. В том числе по созданию рабочих комиссий и групп по разным видам деятельности", – рапортовал он.

Подробнее народный избранник остановился на принятых накануне поправках в закон "О гражданстве". По его словам, необходимость проекта возникла из-за того, что население Абхазии часто сталкивалось со сложностями в подаче документов на получение абхазского паспорта нового образца.

Сухие цифры и "жаркое" обсуждение: депутаты рассказали о законопроектах прошедшей сессии>>

"В рамках стартовавшего проекта по изменению общегражданских паспортов, возник ряд проблем, – объяснил Галустян. – Мы живо откликнулись на те жалобы, которые имели место. В рамках сотрудничества с исполнительными органами власти были приняты соответствующие поправки. Эти изменения приняты в окончательном чтении, документ направлен на подпись президента. Мы рассчитываем, что в правоприменительной практике отныне не будут возникать проблем с переоформлением общегражданских паспортов. Эту правоприменительную практику будем отслеживать в дальнейшем. По инициативе Дмитрия Дбар была принята временная комиссия по изучению деятельности паспортно-визовых служб на местах".

Депутат Алхас Джинджолия рассказал журналистам деятельность Комитета Народного Собрания – Парламента Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны. За прошедшую сессию Комитет внес на рассмотрении Парламента проект по поддержке многодетных семей.

"Мы максимально попытались облегчить условия для тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Напомню, что речь идет о четырех с половиной тысячах детей. Мы в надежде, что их число станет больше. Мы старались уделить внимание каждой детали. Предусмотрены льготы в оплате коммунальных услуг. Сейчас на злобу дня, надеюсь, во втором чтении сумеем внести поправку в закон по обретению школьной формы, которая с недавних пор стала обязательной по приказу министерства образования", – отметил он.

В 2017 году по инициативе депутата Парламента Дмитрия Дбар создали комиссию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Комиссия работала с силовыми структурами и экспертами, проводила мониторинг и делала анализ деятельности по борьбе с распространением наркотиков.

"Было принято решение в ходе обсуждения комиссии, а потом и, конечно же, в правовом отделе, ужесточения наказания за незаконный ввоз наркотических средств в Абхазию. Мы исключили из закона сроки, которые предусматривались в законе. Оставили только пожизненное заключение или же смертную казнь. Но, как нам известно, сейчас у нас моратории на смертную казнь, так что вчера в первом чтении было принято пожизненно. Мы считаем, данная мера будет эффективной. Потому что очень много наркотиков завозятся в Абхазию из других государств и в последствии распространяются здесь", – рассказал Дбар.