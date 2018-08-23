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Незабываемый отдых: в Sputnik рассказали, как приняли обманутых туристов

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© Sputnik Бадрак Авидзба

Представители туристической индустрии республики и МВД Абхазии в пресс-центре Sputnik рассказали том, как в республике борются с мошенниками и как помогают обманутым туристам.

Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов рассказал, что правоохранительным органам удалось предотвратить около 150 случаев мошеннических действий по отношению к туристам в 2018 году.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отметила, что в мае обманутые туристы стали обращаться с просьбой оказать помощь.

"В тот момент к нам стали приезжать люди в те пансионаты, в которые им были проданы "липовые" путевки. Пансионаты, конечно, размещали туристов по мере возможности, но возможности когда-то заканчиваются, и не всегда могли разместить туристов, так как пансионаты продавали свои настоящие путевки, и нужно было размещать своих туристов", — отметила она.

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Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба рассказал, по какой схеме действуют мошенники, которые обманывают людей, желающих отдохнуть на территории Абхазии. Он рассказал, что недобросовестные люди подделывают сайты объектов туристической отрасли Абхазии, на которых доверчивые люди покупают "липовые" путевки.



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