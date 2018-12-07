Увидеть и пощупать: организаторы рассказали о фестивале народных промыслов Абхазии

Пресс-конференция о первом фестивале народных промыслов и ремесел Абхазии прошла в Sputnik в пятницу 7 декабря.

Первый Республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется 12 декабря в 13:00 в новом зале Коммандитного товарищества "НУР" в Сухуме.

"Настал момент, когда мы посчитали нужным и возможным проведение первого Республиканского фестиваля народных промыслов и ремесел Абхазии", – рассказал организатор фестиваля Нури Кварчия.

Народный умелец Инна Салакая отметила, что фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии – хороший повод для мастеров собраться в одном месте и поделиться опытом.

"Именно здесь мы все можем встретиться и задавать друг другу вопросы технического характера для дальнейшего своего развития. И естественно, любители хендмейда смогут прийти и увидеть все воочию, потому что часто спрашивают, где можно увидеть ваши работы. У нас же только интернет-ресурс", – отметила Инна Салакая.

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Фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется 12 декабря в 13:00 в новом зале Коммандитного товарищества "НУР" в Сухуме. Продлится выставка изделий до 19 декабря. Участие в фестивале бесплатное.

Цель фестиваля – продвижение абхазских мастеров, которые пока в основном работают только для себя, и о них мало кто знает.

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