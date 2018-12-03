Акция "Щедрый понедельник" стартовала в Абхазии

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Акция "Щедрый понедельник" будет проходить в Абхазии каждый понедельник в течение зимы, с декабря по март, рассказала директор культурно-благотворительного фонда "Ашана" Мактина Джинджолия в пресс-центре Sputnik на пресс-конференции, посвященной старту акции 3 декабря.

По словам директора фонда, организаторы вдохновились международной благотворительной акцией "Щедрый вторник", которая проходит в России и странах Европы с 2015 года.

"Идея акции нас привлекла тем, что форма участия в ней совершенно свободная. Каждый желающий, будь то физическое или юридическое лицо, может придумать свой вид участия. Это может быть волонтерская или благотворительная деятельность, фондрайзинг, либо просто информационная поддержка в социальных сетях. Мы решили организовать акцию именно в понедельник, так как подумали, что начало недели - отличный повод заняться добрым делом", - рассказала Джинджолия.

Впервые в Абхазии акция прошла в 2017 году. За три месяца "Ашане" удалось собрать более 50 тысяч рублей в помощь больным детям, нуждающимся в лечении. В благотворительности приняли участие более 10 компаний, частные предприниматели и просто неравнодушные к чужой беде жители Абхазии. Основная цель акции – дать новый импульс благотворительности в республике и привлечь большее количество людей для помощи в лечении тяжелобольных детей.

В первый понедельник декабря этого года эстафету благотворительности "Щедрый понедельник" начал Государственный таможенный комитет Абхазии, который передал фонду "Ашана" деньги на лечение подопечных. По словам старшего инспектора отдела таможенного оформления на железнодорожном транспорте Адицы Хагба, сотрудники Госкомитета активно поддержали идею участия в благотворительной акции.

"Нам было легко собрать эту сумму, несмотря на то, что у каждого свои проблемы и дела. Стоило мне только сказать, что фонд предложил поддержать акцию "Щедрый понедельник", как все откликнулись, и мне не пришлось повторять два раза. Если каждый из нас будет помнить о том, что такая беда, как больной ребенок, может прийти в любую семью, то это сможет побудить людей участвовать в таких акциях. Ведь даже самая маленькая помощь сможет оказаться весомой каплей в сборе средств", - отметила Хагба.

Заместитель начальника отдела таможенного оформления на автомобильном транспорте Астамур Чичба передал эстафету добра и благотворительности "Щедрый понедельник" Национальному банку Абхазии.

"Быть безучастным к такому делу неправильно. По мере своих возможностей мы все постарались принять участие в акции и передаем эстафету дальше. Вне зависимости от сложного времени и проблем мы должны объединиться и помочь в таком важном деле", - отметил он.

Акция "Щедрый понедельник" будет проходить в Абхазии каждый понедельник с декабря по март. В ней могут принять участие представители частных и государственных компаний, волонтерские организации и частные лица.