Тамаз Габния: брат после войны семь лет боролся за жизнь

Sputnik, Бадрак Авидзба

Тамаз Габния считает, что рисунки, сделанные художником Русланом Габлия на поле боя во время Отечественной войны, очень важны для сохранения героической истории народа. По его словам, художественное отображение этого тяжелого для Абхазии времени сегодня представляет особый интерес.

"Руслан Габлия пробирался к боевым позициям наших ребят, где шли ожесточенные бои, взрывались снаряды, это достойно глубокого уважения. Он это делал с целью сохранения нашей истории", — сказал Тамаз Габния.

Война

До начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураб Габния занимался коммерцией, ездил часто в Россию и о начале войны в Абхазии узнал, находясь там. Новость о том, что на его родину пришла беда, он воспринял с большой горечью, оставив все свои дела, Зураб Габния поспешил в Абхазию.

"Когда Зураб приехал в Абхазию, с начала войны прошло два или три дня. У него была большегрузная машина "Камаз", вместе с другими ребятами из нашего села он отвез нас на западный фронт. Мы все были вместе до освобождения города Гагра, затем нас распределили, кого куда", — вспоминает Тамаз Габния.

Зураб Габния вместе с друзьями попал в группу "Бабаду" на Гумистинском фронте. В составе группы он принимал участие во всех боевых столкновениях с грузинскими войсками.

"Перед мартовским наступлением Зураб приехал домой. Командование сказало им, чтобы перед наступлением навестили своих родных. Он переночевал дома, утром его и нашего племянника Вилика Цвейба я отвез на легковой машине в Гудауту, потом они вместе с друзьями отправились на позиции", — отметил Тамаз Габния.

Ранение

В ходе мартовского наступления Зураб вместе с друзьями переправился через реку Гумиста. В ожесточенных боях с грузинскими войсками Зураб Габния и Вилик Цвейба получили ранения.

"Мартовское наступление стало неудачным для Абхазии, наши войска вынуждены были отойти к исходным позициям, было очень много погибших. Раненых и погибших вывозили на поезде в Гудауту, мы начали искать, нет ли среди них нашего брата, но не нашли его", — добавил брат.

После безрезультатных поисков родные Зураба Габния и Вилика Цвейба решили начать поиски на линии Гумистинского фронта.

"Вместе с сыном нашего дяди Матбеем Цвейба мы поехали в Эшеру. Начали спрашивать, не видел ли кто Зураба и Вилика, но их не было ни среди погибших, ни среди живых. Когда мы прибыли на линию фронта, встретили там одного армянина, который сказал, что наблюдал, как за рекой грузинские гвардейцы издевались над ранеными абхазскими бойцами. По его словам, раненых привязывали тросом за грузинский танк и волокли", — поделился воспоминаниями Тамаз Габния.

© Sputnik Томас Тхайцук Нина Балаева: война крадет у людей кусок жизни

Они предположили, что их могли взять в плен грузинские гвардейцы и затем расстрелять. Но в это время раненые Зураб Габния и Вилик Цвейба ждали помощи по ту сторону реки Гумиста. Со своих позиций их видели абхазские бойцы через бинокль.

"После того как их ранили, они направились к нашим позициям. По пути они встретили добровольца из Санкт-Петербурга, его фамилия Данилов. У моего брата была ранена нога, он ее перевязал, но оказывается, время от времени нужно было развязывать рану, для того чтобы немного стекла кровь, но кто знал о том, как нужно вести себя на войне, по этой причине у него начала развиваться гангрена", — сказал, вздохнув, Тамаз Габния.

Боевому другу Зураба Вилику удалось избежать гангрены, так как он часто менял повязку на раненой ноге. С помощью русского добровольца они добрались к берегу реки.

"Наши видели их через бинокль, но не могли оказать помощь днем, так как была опасность, что их заметят и убьют грузины. С наступлением вечера наши бойцы их переправили через реку", — добавил Тамаз Габния.

Затем раненых направили в Нижнюю Эшеру, там им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

"Зураба и Вилика повезли в Афон, затем на машинах скорой помощи в Гудаутский госпиталь. Но мы, не зная об этом, поехали домой. Приехав домой, мы сказали моей маме, что не нашли их", — вспомнил Габния.

Семья Зураба Габния не знала, погиб он или остался в живых, но внутренне настраивались на самое худшее.

"Было около четырех часов утра, к нам приехал Матбей Цвейба и сказал, что Зураб ранен и лежит в Гудаутском госпитале", — сказал он.

Гангрена на ноге Зураба Габния усугублялась, и консилиум врачей решил, что для сохранения его жизни необходимо ампутировать ногу.

"Я очень благодарен Джамалу Цурцумия и русскому врачу, которые приехали из Саратова для оказания помощи нашим ребятам. Они спасли Зурабу жизнь тогда", — отметил Тамаз Габния.

Последствия войны

Полученная на войне рана подорвала здоровье Зураба, к тому же у него после войны начались проблемы с сердцем.

"Несмотря на то, что у Зураба не было одной ноги, он не сдавался, активно работал. После войны Зураб семь лет боролся за жизнь, лечился в Москве, Краснодаре, но последствия ранения прервали его жизнь", — произнес с грустью Тамаз Габния.

У Зураба Габния остались двое детей, сын и дочь. Сын женат, имеет двоих детей. Зураб Габния награжден медалью "За отвагу".