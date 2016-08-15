Призер "Детской Новой волны" Маша Мирова: хочу стать хорошим человеком

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Международный конкурс юных исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" на три дня объединил на одной сцене 15 талантливых детей из 11 стран мира и популярных звезд российской эстрады и шоу-бизнеса. Изначально ребята участвовали в отборочных турах в своих странах, а затем лучшие из лучших выступили на сцене МДЦ "Артек".

В этом году в финале сразились исполнители из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Кореи, Латвии, Мальты, Румынии, России и Украины. Традиционно опытные артисты поддерживали начинающих исполнителей, и на одной сцене с юными звездами выступили Стас Пьеха, Жасмин, Дима Билан, Владимир Пресняков, Нюша, Доминик Джокер, группа "Дискотека Авария" и другие артисты. В частности, для народного артиста России Филиппа Киркорова поездки в Крым стали доброй традицией.

"Здесь я стартовал как артист. Поэтому поездка сюда – это для меня очень добрая, красивая традиция и это всегда праздник. Я всегда с нетерпением жду гастролей в Крыму ", – рассказал певец за кулисами международного конкурса.

Выступления конкурсантов оценивало "звездное" жюри с участием Льва Лещенко, Ирины Дубцовой, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и других артистов под председательством музыканта и продюсера Игоря Крутого. Опытные члены жюри напутствовали юных исполнителей, советуя им во время выступления не думать о наградах, а "выкладываться на полную, и петь сердцем".

"Не обязательно получать первое, второе или третье место, не обязательно становиться лауреатом, важно, чтобы сложилась биография, и впоследствии все получилось: появилась харизма, было творческое развитие, получились песни и клипы. Ну а если не получится, то для общего развития это тоже здорово, ведь когда человек занимается музыкой, он становится тоньше и воспитаннее", — подчеркнул Игорь Крутой.

"Детская Новая волна - 2016"

В этом году жюри выделило сразу шесть призеров – каждое из трех первых мест разделили по два представителя. Первое разделили между собой конкурсанты из России – 12-летний Алексей Забугин и трио "ЭЙ`ВА", которым призы вручили Игорь Крутой и замминистра образования и науки РФ Наталья Третьяк.

"Неслучайно "Детская Новая волна" проходит в "Артеке". Благодаря этому конкурсу каждый ребенок может найти свой талант", — подчеркнула Третьяк.

Второе место заняли 8-летний Михаил Григорян из Армении и 10-летняя Эйла Мангийон из Мальты, а третье место разделили 11-летняя Садуакас Жанель (Казахстан) и 10-летняя Мария Мировая (Россия). При этом вторая участница получила также медиа-премию от РИА Новости (Крым) и приз от "Детского радио".

О том, какая атмосфера царила на фестивале, как конкурс объединил детей из разных стран мира, и что юные исполнители открыли для себя во время "Детской Новой волны", обладательница медиа-премии Маша Мирова рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму".

— Маша, поздравляем тебя с таким богатым урожаем призов – третьим местом на конкурсе, медиа-премией от РИА Новости (Крым) и призом от "Детского радио". Как тебе удалось попасть на "Детскую новую волну"? Насколько это было сложно?

— Попасть на конкурс было нелегко. Мы подавали заявки, вышли в полуфинал. Потом организаторы сделали второй этап полуфинала, потому что не могли выбрать детей, которые будут представлять Россию на "Детской новой волне". В итоге я все-таки прошла в финал вместе с Алексеем Забугиным, Нонной Еганян и трио "ЭЙ`ВА". Для участия в полуфиналах мне приходилось летать из Уфы в Москву, поскольку все проходило в московском государственном Мьюзик-Холле.

— Какие песни принесли тебе столько наград? Что ты исполняла в финале конкурса?

— В первый день я исполняла песню "Давай научимся летать", которую сочинили специально для меня. Эта композиция уже немного популярна, поскольку я пела ее раньше в рамках российского национального отбора на "Детское Евровидение — 2015". Песню утвердили и на "Детскую Новую волну" в этом году. Она всем очень понравилась, зал даже подпевал. А во второй день я исполняла песню певицы Ёлки "Я грею счастье". Ее выбрал мой педагог. Сначала мы хотели выбрать другую песню Ёлки – "Нарисуй мне небо". Но выбор пал на "Я грею счастье". Она мне больше подходила и больше понравилась.

— Как шла твоя подготовка к конкурсу. Насколько она была сложной?

— В Крым я прилетела на день позже, чем другие конкурсанты, у меня было десять дней на подготовку. Готовились мы каждый день с одиннадцати утра до восьми вечера. Готовили наши песни, номера, выбирали костюмы. Если честно, выбор костюма был самым приятным процессом. На первую песню мне выбрали оранжевое платье в черной сетке, поверх него была юбка с "кислотным" подъюбником, а также металлический золотой пояс. Мне очень понравился свой образ на первую песню. Чувствовала себя в нем уверенно и комфортно.

"Детская Новая волна - 2016"

— Как относились к конкурсантам организаторы и члены "звездного" жюри: были строги или все же позволяли себе некоторые поблажки?

— К нам относились как к детям, но все же были довольно строги, ведь это серьезный конкурс, к которому нужно основательно готовиться. Для некоторых конкурсантов, в том числе для меня, "Детская Новая волна" в "Артеке" стала пока что самой большой конкурсной площадкой, на которой доводилось выступать. Мне она очень понравилась. Думаю, оценки жюри были справедливыми. Все лауреаты, которые получили премии, честно завоевали свои награды.

— Последний день конкурса был омрачен сильным дождем. Повлияла ли погода на настроение конкурсантов?

— Наш концерт задержали из-за погоды, но мы не расстраивались. Мы все надели куртки, обнимали друг друга и грелись, чтобы не замерзнуть.

— То есть атмосфера среди конкурсантов была дружная? Или все-таки чувствовалась жесткая конкуренция между вами?

— Некоторые говорят, что на "Детской Новой волне" не может быть никакой дружбы и поддержки друг друга. Но это все нелепые слухи. Мы сдружились, всегда друг друга поддерживали, везде ходили вместе и сейчас уже скучаем друг по другу. После объявления результатов никто друг другу не завидовал. Все равно это просто конкурс, который помимо наград, прежде всего, дает бесценный опыт.

— Маша, тебе только 10 лет. Наверняка есть какие-то мечты, планы, которые ты стремишься осуществить в жизни?

— Очень хочу спеть дуэтом с какой-нибудь звездой – Нюшей, Ёлкой или Юлианной Карауловой. Еще хочу выступить на большой площадке, стать хорошим человеком и артистом. В группе петь не хочу, потому что зачастую это плохо заканчивается в плане взаимоотношений внутри коллектива. Больше привлекает сольная карьера.

— Знаю, что ты с семьей собираешься переезжать в Москву. Это связано с твоей будущей карьерой певицы?

— Да, переезжаем, чтобы можно было более серьезно заниматься вокалом. В Башкирии, откуда я родом, нет таких масштабных конкурсов и площадок. А если мы все время будем летать в Москву из Уфы, это будет очень долго, дорого и утомительно. Москва – это все-таки другой уровень. Понимаю, что после переезда будет совсем другая, новая жизнь. Но это меня совсем не пугает, а, наоборот, радует.

— У тебя есть кумир среди эстрадных звезд, на которого ты ровняешься?

"Детская Новая волна - 2016"

— Кумира нет. Думаю, нужно в первую очередь быть самим собой. Пример ни с кого не беру, и определенных любимых исполнителей, честно говоря, тоже нет. Я слушаю очень разную музыку – поп, джаз, рок. У меня много любимых артистов, в основном зарубежных. Кто из "звезд" больше всего понравился по человеческим качествам? Игорь Крутой. Его подход к делу, к общению и само отношение очень понравились.

— Какими качествами, на твой взгляд, должен в первую очередь обладать эстрадный певец?

— Безусловно, вокальными данными, харизмой и хорошим отношением к людям. Потому что если ты будешь постоянно петь на сцене и не отдавать свою энергетику людям, ты никогда не станешь артистом. Зрители тебя не оценят, потому что они ничего не почувствуют. Нужно быть честным и открытым со своим зрителем.

— Помнишь тот момент, когда ты твердо и бесповоротно решила стать певицей?

— Я помню, что у нас был старый телевизор со звуковыми колонками. По телевизору показывали клипы артистов, которые на тот момент были популярны. Я подошла к маме и сказала: хочу быть такими же, как они (смеется). Мама повела меня в студию, которая располагалась в нашем городе Мелеуз. В этой школе я познакомилась со своим первым педагогом Ириной Зайтуновной, которая научила меня практически всему.

— Тяжело совмещать учебу и занятия пением?

— Моя творческая деятельность никак не мешает учебе, потому что я учусь на "отлично". Даже если я уезжаю на конкурсы, то беру с собой учебники. У нас есть электронный дневник, нам пишут все задания, и я их выполняю по учебникам. Это очень удобно. Мои учителя очень болеют и переживают за меня на всех конкурсах. Даже когда я уезжаю на конкурсы и пропускаю уроки, они не сердятся и все равно очень сильно меня поддерживают.

— На развлечения время остается?

— Остается. Я очень люблю мультфильмы и прогулки на велосипеде. Родители стараются оставлять мне больше времени на отдых.

— А на летние каникулы куда ездишь отдыхать?

— Два года назад ездила в Египет, Турцию. Теперь это сложно. Но зато можем приезжать в Крым и наслаждаться нашим морем. Я первый раз приехала в Крым в этом году. Все здесь очень нравится – теплая погода, хороший климат и добрые люди. Особенно полюбился "Артек". Здесь очень красиво.

— В море искупаться удалось в эти дни?

— Нет, нам не разрешали даже близко подходить к воде. Сказали, если будем купаться, можем заболеть, связки могут опухнуть, и тогда не сможем выступить.

— После "Детской Новой волны" ты останешься в Крыму, чтобы принять участие в отборе на "Детское Евровидение". Уже успела подготовиться к своему очередному выступлению?

— Отбор на "Детское Евровидение" состоится уже через несколько дней. Думаю, я очень хорошо к нему подготовилась. Я исполню авторскую песню "Падаем и взлетаем". Надеюсь, в этом году мне улыбнется удача, и я буду представлять Россию на конкурсе в Мальте.