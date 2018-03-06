Гиперзвуковое оружие России и космическое возбуждение Пентагона

Александр Хроленко, военный обозреватель

Начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен предложил в качестве контрмеры "выделить всего несколько миллиардов долларов на создание орбитального радара", поскольку наземных систем обнаружения оказалось недостаточно для противодействия России.

Министерство обороны РФ Ядерная держава: политика "сдерживания" России бессмысленна

Даже без "космической прибавки" 700-миллиардный военный бюджет США в десять раз превосходит российские оборонные расходы. Однако гонка вооружений в космосе отнюдь не гарантирует технологического превосходства. Пусть орбитальные радары позволят Пентагону успешнее отслеживать гиперзвуковые цели, они все же не повлияют на перехват высокоточных боеголовок "Авангарда", "Кинжала" и других.

Генерал Хайтен отметил, что новый орбитальный радар даст возможность отслеживать ракеты в средней части траектории (до отделения боеголовок), включая пуски гиперзвуковых ракет. Однако немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt напомнила: "Американский противоракетный щит направлен против ракет в суборбитальном полете (то есть вне атмосферы), в то время как описанные Путиным управляемые маневры проводятся в нижних воздушных слоях".

Орбитальные радары США не помогут отразить ответный ракетный удар России. Система ПРО способна перехватить баллистические цели (МБР) на вычисляемой траектории. Гиперзвуковые блоки для нее неуловимы. Не существует противоракет, способных работать на таких скоростях в раскаленном облаке плазмы.

Проблемы Соединенных Штатов начались в 2001 году, когда Вашингтона вышел из договора по ПРО (1972 года), который мешал реализации противоракетной программы. Москва никогда не сомневалась в антироссийской направленности американского ракетного "щита". И отреагировала созданием новых видов стратегического оружия.

"Авангард" и "Кинжал"

Сверхзвуковой планер "Авангард" предназначен для поражения стратегических целей, к которым стартует на борту баллистической ракеты. На определенной высоте планер отделяется, и возвращается на Землю по сложной, "скользящей" траектории. При этом "Авангард" способен на гиперзвуковых скоростях – свыше 20 тысяч километров в час – обходить радиолокационные станции ПРО, уклоняться от перехватчиков. Использование новых композитных материалов решает сложнейшую проблему длительного управляемого полета боевого блока при температуре до 2000 градусов по Цельсию, практически в плазменном облаке. Российский президент Владимир Путин назвал эту систему "настоящим технологическим прорывом".

Россия успешно эксплуатирует не имеющий аналогов в мире гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", созданный на базе модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Комплекс несет боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа с декабря прошлого года. Тактико-технические характеристики ракеты-невидимки воздушного базирования не разглашаются, однако известно, что маршевый двигатель в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Высокоточная ракета способна поражать цели на дальности свыше двух тысяч километров, не заходя в зону ПВО противника. Свой "Кинжал" получит и новейший истребитель пятого поколения Су-57. Комплекс значительно расширит возможности ВКС России в сдерживании вероятного агрессора.

Между тем, американского оружия противодействия российским новинкам не существует. США планируют испытать свою гиперзвуковую ракету только в 2019 году. Россия вырвалась вперед, восстановила баланс сил, то есть укрепила национальную безопасность.

Кремль изощрен, но не злонамерен

Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут решать судьбу мира или исход войны. Россия готова поучаствовать и в космическом соревновании. Здесь многое будет зависеть от планов и реакции соседей по планете.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Путин отменил мировую войну

Вашингтон реализует 30-летнюю программу модернизации ядерной триады стоимостью около триллиона долларов, и в ближайшие 10 лет на эти цели американцы потратят около 400 миллиардов долларов.

Министр и начальник штаба ВВС США Хезер Уилсон сообщила, что в 2018 финансовом году военно-воздушные силы планируют увеличить ассигнования на деятельность, касающуюся космического пространства, на 20%. США в январе отправили на орбиту Земли секретный военный спутник NROL-47, и намереваются запустить новые спутники поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency), устойчивые к электронным помехам – для обеспечения связи в ходе ядерной войны. США проявляют интерес к размещению в космосе ударных комплексов. И намерены доставлять их на орбиту самолетами, созданными на базе "Боинг-747" (технологическое развитие ранее реализованного проекта X-37B). Ударные средства могут быть замаскированы под спутники гражданского назначения.

Ливанское издание Ad-Diyar отмечает: "То, что российский президент открыто заговорил о подобном оружии, создает непривычную ситуацию в характере военных действий. Его применение станет возможным, только если Путин почувствует близкую и серьезную угрозу для своих союзников и собственных интересов. Это вынудило его сделать первый шаг перед лицом своих врагов в сторону настоящего горячего сражения".

Американское издание The National Interest дополняет: "Если американские политики хотят избежать новой гонки вооружений с Россией, то с их стороны было бы разумно не рассматривать озабоченность России исключительно как пропаганду, пока они ведут политику ПРО".

Возможно, разум восторжествует.