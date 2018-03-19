Украина: в Евросоюз под концерт националистов

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента.

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для Sputnik

Постмайданная Украина во многих сферах стала первопроходцем. Никому доселе не удавалось за пару лет скатиться с уровня жизни развивающегося государства в африканскую нищету. Никто не воевал с соседней страной, так и не объявив войну. Никто еще не шел в Евросоюз, взрывая культурные центры и блокирую дипломатические миссии европейских стран.

К дипломатическим миссиям украинские "активисты" как-то вообще неравнодушны. В день выборов президента Российской Федерации у посольства и консульств РФ состоялся настоящий концерт неонацистов, а украинское государство официально запретило проводить голосование среди граждан РФ.

© Sputnik. Стрингер Полиция в Киеве заблокировала вход в посольство России

Узаконенный бандитизм

О блокировании диппредставительств России в день выборов националисты объявили давно. "Правый сектор", "Азов", "Свобода" и другие неонацистские радикальные формирования заблаговременно принялись запугивать находящихся на Украине российских граждан, угрожая им карательными мерами вплоть до физической расправы.

Но поскольку в современном украинском государстве сложно отличить экстремистов от властей, к срыву выборов присоединилось и государство. Как сообщил на своей странице в Твиттер министр иностранных дел Украины Павел Климкин, "отправили ноту в МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории Крыма. Предостерегли от попыток организации выборов на территории Донбасса".

В процесс блокирования включился парламент. Накануне голосования Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу в связи с подготовкой выборов президента РФ на временно оккупированной территории – в Крыму и Севастополе, в котором призвала не признавать легитимность выборов в России.

Наконец, 17 марта министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что "режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". То есть, вместо охраны посольств и консульств России силовики объявили их блокаду. Так называемая охрана составила компанию беснующимся у диппредставительств нацистам, нисколько не препятствуя ни издевательствам над гражданами, ни порче дипломатических автомобилей, ни угрозам терактов.

© Sputnik. Кирилл Ясько Угрозы Киева не повлияли на проведение выборов в Крыму

А ларчик просто открывался

Об истинных причинах агрессивных и противоправных действий Киева высказалась спикер МИД РФ Мария Захарова, отметившая, что, "граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог".

Отметим, что на консульском учете на Украине состоит 72 тысячи российских граждан.

Можно предположить, что киевский режим рассчитывал и на ответные меры со стороны РФ. На территории России сейчас находится 4,37 млн. граждан Украины. И вряд ли их симпатии принадлежат действующей в Киеве власти. Отсечение их, наряду с жителями Донбасса, от будущих голосований на Украине, может резко изменить электоральное поле в интересах правящего режима.

Но, как говорится, не дождутся. Отвечая на вопрос журналистов, новоизбранный президент РФ Владимир Путин отметил, что "это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм. Но Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ — это братский народ, я всегда об этом говорил, и мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а напротив: мы сделаем все для того, чтобы украинцы чувствовали себя в России как дома".

В поисках правды

К разразившемуся дипломатическому скандалу обе стороны привлекли международные организации. Помимо пресловутого постановления ВРУ о непризнании российских выборов, представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил письма генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН: "проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в свою очередь, обратилась в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине. МИД РФ потребовал от ООН и ОБСЕ дать оценку действиям украинской власти. Как говорится в заявлении МИД, "подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах… Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур".

© Sputnik. Дмитрий Астахов Заседание ООН по нарушению Украиной прав крымчан сорвала забастовка

Ответ ОБСЕ уже прозвучал. Представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, направили в адрес официальных властей Киева письмо с просьбой разобраться в ситуации недопуска и ограничения граждан России, находящихся на территории Украины, в реализации их конституционного права на голосование. В то же время Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заявило, что "в связи с отсутствием международных стандартов или соглашений об обеспечении голосования на зарубежных выборах…, такие процессы голосования определяются двусторонними соглашениями между двумя участвующими странами".

Нарушение Венских конвенций

"Правозащитники" из ОБСЕ явно умыли руки. Да, в Венской конвенции о дипломатических сношениях прямо не говорится о проведении выборов. Но зато там говорится об исполнении дипломатическими представительствами своих функций. Согласно статье 3 Конвенции, функции дипломатического представительства состоят, в частности, в представительстве аккредитующего государства в государстве пребывания и в защите в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его граждан. Проведение выборов на территории дипмиссии – это и есть представительство интересов государства в части обеспечения его гражданам реализации избирательного права.

В свою очередь, Венская конвенция о консульских сношениях, а выборы проводятся именно в консульствах, говорит о том, что "консульские должностные лица могут свободно сноситься с гражданами представляемого государства и иметь доступ к ним. Граждане представляемого государства имеют такую же свободу в том, что касается сношений с консульскими должностными лицами представляемого государства и доступа к ним". Заблокировав российские дипмиссии, украинские власти откровенно нарушили право российских граждан и консульских работников на свободу контактов.

И, наконец, мало кто знает об этом документе, но существует Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, которая определяет в качестве преступлений "убийства, похищения или другое выступление против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой, насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности или свободе последнего". Согласно этой конвенции Украина обязана наказывать погромщиков. Но 18 марта само украинское государство выступило в роли преступника.

Об этом не знают в международных организациях? Вряд ли. Налицо попытка снова закрыть глаза на нарушения Киевом международного права в угоду геополитической конъюнктуре. Тем не менее, обращения Российской Федерации в международные организации не пропадут втуне. Геополитическая конъюнктура, как известно, имеет свойство меняться. Как и власть в стране.

Рано или поздно и это нарушение международного права киевским режимом получит надлежащую оценку.