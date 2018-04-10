Сирия: мир на грани нового Карибского кризиса

Девятого апреля состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное проблемам безопасности в мире. Главной его темой, конечно же, была "химическая история" в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (Сирия). И, как ни странно, стороны сумели прийти к общему знаменателю.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для Sputnik

Он виновен потому, что виновен

Поначалу казалось, что ничего не получится. Представители Вашингтона и Москвы говорили на разных языках, и не только в прямом смысле этого слова. Постоянный представитель России Василий Небензя выступал аргументированно, приводил доказательства того, что история с применением оружия массового поражения в Восточной Думе была "химическим сериалом". Точнее, очередной серией химического сериала, снятой боевиками (вероятно, "Белыми касками", которые уже получили за свои художества Оскар). По словам господина Небензи, Россия уже провела свое расследование и выяснила, что никакого применения химического оружия в Сирии не было. Никто в Думе не обращался в больницы с симптомами химического отравления, не было тел погибших, нет даже зараженного грунта.

Неверующим российский постпред предложил приехать и лично проверить. "Пусть ОЗХО, которая… заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на предполагаемое место инцидента и ознакомления с ситуацией", — сказал Василий Небензя.

Его выступление в целом было весьма агрессивным и наступательным, что вполне понятно – лицемерие партнеров, оперирующих лозунгами, нужно разбивать именно таким образом.

Собственно, "партнеры" и тут не разочаровали. Никки Хейли давила на эмоции, рассказывала о "женщинах и детях, которые прячутся по подвалам от Асада", о каретах скорой помощи, которые специально бомбит Асад. О том, какие есть ужасные фотографии – но она их показывать не будет. О том, как ООН разочаровывает международное сообщество своим бездействием, но США готовы спасать мир в обход Совета Безопасности.

Никаких внятных доказательств причастности Асада к химатакам предъявлено не было, США даже не потрудились озвучить реалистичный мотив.

Однако затем неожиданно выяснилось, что Никки Хейли доказательства все-таки нужны. Обвинявшая Асада и Россию во всех химических грехах, она вроде как согласна на проведение независимого расследования. Возможно, конечно, по озвученному недавно Эммануэлем Макроном принципу: "Мы ждем расследования ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия – прим. ред.), но свою точку зрения не поменяем". Однако согласна. "Большой прогресс", как сказал бы Трамп.

Дальше – больше, с такой позицией согласилась и Великобритания, чья представительница Карен Пирс выступала гораздо мягче в отношении России, чем ее министр иностранных дел Борис Джонсон. "Только расследование сможет установить, кто ответственен за использование химического оружия, и открыть путь к привлечению виновных к ответственности. Мы заинтересованы в российском предложении, чтобы миссия по установлению фактов ОЗХО посетила бы Думу под защитой российских сил", — заявила она.

Такое же предложение выдвигает и сама Организация Объединенных наций. "Некоторые государства выражали подозрение в том, что правительство Сирии ответственно в предположительной химической атаке. Но также другие государства, в том числе правительство Сирии, поставили под вопрос достоверность этих обвинений и заявили, что атаки были постановочными или являлись провокацией. Это еще одна причина для тщательного, независимого расследования", — заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Объективно и тотально

В итоге стороны сейчас работают над согласованным вариантом резолюции, за которую планируют голосовать 10 апреля. Дьявол, понятно, в деталях функционирования миссии. Карен Пирс требует для экспертов ОЗХО "полной свободы действий", и Москва вроде как не против. Скрывать в Гуте ей нечего. С другой стороны, Москва хочет прописать условия объективного и реального расследования и избежать того варианта, который был в Хан-Шейхуне (когда выводы делались на основании фотографий и данных, предоставленных боевиками).

Также важны вопросы, на которые должна ответить комиссия. Позиция России, как говорилось выше, заключается в том, что имела место очередная серия "химического сериала", однако никто не мешает боевикам (которые пока находятся в Гуте) опрыскать почву химическим оружием, которое у них есть. Миссия должна не только провести проверку грунта, но и пообщаться с отравленными (для чего их еще нужно найти), осмотреть тела погибших (которые тоже нужно найти) и выяснить, кто конкретно виновен в использовании химоружия – если оно было применено.

© Sputnik. Нэнси Сисель Небензя: США ждут тяжелые последствия в случае удара по Сирии

Стороны близки к соглашению, однако нельзя забывать о том, что сейчас во главе США находится не стандартный президент, а Дональд "Непредсказуемость" Трамп. И с него станется пойти наперекор всем предварительным договоренностям. Так, Трамп заявил, что у него "множество военных вариантов действий" в ответ на ситуацию в Думе. Если американцы решат все-таки бомбить, то атака должна пройти до принятия резолюции – в ином случае возникнет странная ситуация, когда Никки Хейли подписалась под расследованием, а Трамп наказывает "виновных" до его окончания.

Впрочем, не исключено, что нынешние заявления американского президента есть ни что иное, как элемент давления на Россию в ходе переговоров по тексту резолюции. Трамп прекрасно понимает последствия своего удара по сирийским объектам, особенно в том случае, если Россия сдержит свое обещание и будет сбивать американские ракеты. В этой ситуации мир окажется на грани нового Карибского кризиса. И все ощутят смрад потенциальной ядерной войны.

А может, так и надо? Может, мир наконец-то должен осознать и прочувствовать, к реализации какого сценария его ведет агрессивная политика Соединенных Штатов? Возможно, Вашингтон сам нуждается в отрезвлении образца 1962 года? И только так он может понять, что мир нужно перестать делить на друзей и врагов, что пора увидеть в нем и партнеров? "Мы к вам в друзья не набиваемся. Мы хотим нормальных, цивилизованных отношений", — заявил Василий Небензя. Вроде бы, немногого просит.

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