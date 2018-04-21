Ресурс терпения иссяк: никто не может ставить России условия

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

В пятницу состоялась встреча российского посла в США Анатолия Антонова с заместителем Госсекретаря США Томасом Шенноном, в ходе которой последний подтвердил стремление руководства США поддерживать открытый диалог с Россией и стратегическую стабильность. Впрочем, это единственное, о чем сообщили американские СМИ, хотя встреча Антонова и Шеннона продолжалась почти час.

Можно предположить, что стороны обсудили также условия, при которых возможно развитие реального диалога между РФ и США, уж поскольку за день до встречи с Шенноном с российским послом встречался советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Советник президента США в свойственной для англосаксов манере сначала заявил о стремлении Госдепа улучшить двусторонние отношения, после чего в ультимативной форме посетовал на ряд условий, которые должна иметь в виду Россия.

Фактически он предложил российскому руководству признать "вмешательство" РФ в американские выборы 2016 года и "применение" им химоружия в британском Солсбери. В противном случае – согласно логике Джона Болтона — улучшение отношений между двумя странами невозможно.

В таком вот контексте можно предположить, что в настоящее время мир становится зрителем финальной части классического спектакля очередной "победоносной войны" США, состоящего из 4-х основных действий.

В первом действии этого спектакля нагнеталась угроза для национальной безопасности США в лице Сирии и Асада, а также России и Путина. Вторым действием стала фабрикация повода для "сокрушительного" ответа США на эту угрозу, третьим – сам удар, точнее его имитация.

Очевидно, что поводом для нанесения удара томагавками по Сирии (аналогом известной пробирки Колина Пауэлла в случае с Ираком), подаваемого сегодня в американских СМИ не иначе как в сочетании с прилагательным "победный" ("все ракеты достигли намеченных целей"), стала "химическая атака" правительственных войск против мирного населения в сирийской Думе.

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С моей точки зрения, встречи Болтона и Шеннона с послом России, несмотря на их вполне как бы дружелюбный контекст, следует рассматривать как начало четвертого этапа "победоносной" военной кампании США против своих врагов: этап ультиматумов, принятия условий "победителя" "поверженным" противником и подписания последним капитуляции. И Госдепу в данном случае не важно, как Россия ответит на эти условия, важно мнение публики – в первую очередь, американских налогоплательщиков, которые должны быть уверены в том, что США и лично Трамп вышли победителями из очередной схватки с "мировым злом".

Полагаю, что подготовка встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным нужна Госдепу именно для того, чтобы подать ее американскому обывателю как "капитуляцию" России на условиях США – что бы на самом деле не произошло на этой встрече.

© Sputnik . Григорий Сысоев Лавров ответил на вопрос о возможной войне между Россией и США

А между тем, раскручиваемый в западных СМИ сценарий "победы американского оружия" явно не срастается. Слишком уж натянутыми выглядят демонстрируемые Госдепом угрозы для Западного мира и поводы для ответов Сирии и России; много вопросов вызывает и виртуальная победа американских военных над "химиками" Асада, слишком искусственна привязка РФ к всевозможным угрозам для американской демократии.

Но главное — Россия уже не в том состоянии, чтобы кто-то ставил ей условия. Да и Америка уже не та, чтобы выдвигать ультиматумы таким странам, как Российская Федерация.

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Современные США напоминают мне того телеведущего, который, грозно глядя в объектив телекамеры при зачитывании сводки новостей, сидит в студии за столом в пиджаке и галстуке, а в невидимой для зрителя, так скажем, зоне в шортах и шлепанцах. Публика не видит, что выдвигающие России совершенно абсурдные требования американские политики предстают в строгих одеждах лишь в верхней части своего тела, в нижней же они – "телеведущие в шортах". Такое вот несоответствие мимики и риторики с реальным положением дел.

В ситуации, когда Германия и ряд других стран Европы высказываются против санкций по отношению к России и даже Турция пытается вывезти свой золотой запас из США (я уже не говорю про последние инициативы Китая, направленные против американского доллара), Госдепу не остается ничего иного, кроме как просить Россию подыграть ей в имитации администрацией Трампа очередной победы.

Между тем Россия давно прошла, как я полагаю, тот этап, когда у ее руководства были основания подыгрывать Госдепу и не обращать внимания на несправедливые обвинения в свой адрес и многочисленные инсинуации со стороны западных "партнеров". Ресурс терпения русского медведя, похоже, иссяк. Отсюда – совершенная бессмысленность любого шантажа российского руководства с чьей-либо стороны. И ряд жестких заявлений российского президента 1 марта сего года – этому прямое свидетельство.

Россия не изменит своей позиции по Крыму. Она не признает нелепых обвинений в причастности к крушению малазийского лайнера даже перед угрозой бомбардировок российских городов, как не признает вмешательства в американские выборы и участия в "отравлении" Скрипалей, поскольку не имеет никакого отношения ни к тому, ни к другому, ни к третьему.

Полагаю, это уже понимают в Госдепе, и теперь у представителей администрации США два пути развития отношений с РФ: либо прекратить ложь в адрес России и ее союзников, либо искусно перевести стрелку на РФ в стиле "вот видите – мы-то за развитие отношений с Россией, а ее руководители не согласны".

© Sputnik . Сергей Гунеев Это вам не пробиркой трясти: к чему может привести конфронтация США и России

Пока что Госдеп не готов "потерять лицо" и выбирает второе – классический американский "путь наглости и хитрости". С другой стороны, очевидно, что этот путь все больше превращается в "путь глупости".

Продолжение политики шантажа по отношению к РФ контрпродуктивно. Думаю, в связи с этим, что с Джоном Болтоном, Терезой Мэй, Эммануэлем Макроном и некоторыми иными штатными спикерами от западных системных русофобов через некоторое количество лет произойдут те же метаморфозы, что произошли недавно с Тони Блэром.

Спустя 13 лет после бандитского нападения США и стран НАТО на Ирак, экс-премьер Британии признал, что его страна совершила ошибку. Уверен, что многие западные политики, перекладывающие сегодня на Россию все свои грехи, через н-ное количество лет наверняка признают свои "ошибки" и в нападении на Ливию и Сирию, и в провокациях против России. И это еще одно основание для нас – ни в коем случае не поддаваться американскому шантажу и не принимать смехотворные условия стороны, ведущей по отношению к России масштабную гибридную войну.

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