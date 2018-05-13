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Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу в России: сборная Египта глазами болельщика

© AP Photo. Nariman El-Mofty
Аналитика
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды стран — участниц "российского мундиаля". Первая статья посвящена команде Египта, одной из соперниц сборной России на групповом этапе.

Каир. Начало февраля. Зима. Температура — около 20 градусов тепла. В кафе на берегу Нила в одном из самых уютных районов столицы — Замалек — полно посетителей. Повсюду запах кофе. Ко мне подошел официант и спросил, откуда я приехал. А когда узнал, что я из России, то начал радостно прыгать и кричать: "Раша — зироу! Иджипт — уан!" ("Россия — ноль, Египет — один".) Я огляделся вокруг. Сидевшие за столиком мужчины улыбались мне и спокойно кивали. Сразу было видно, что и с официантом они согласны, и меня обижать не хотят, пишет Олег Дмитриев для Sputnik Беларусь.

Подобная ситуация во время недавней командировки в Каир повторялась еще два-три раза. Египтяне действительно уверены, что могут обыграть сборную России. Из разговора со многими я догадался, на чем основана их уверенность.

Базы команд-участниц чемпионата чемпионата мира по футболу в России 2018
© Sputnik
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Салах плюс Купер

Главный козырь — это нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах, который исправно штампует голы в английской премьер-лиге. Все болельщики уверены, что как раз он сможет протаранить защиту сборной России, которую египтяне считают крайне слабой. "Никого ведь в зарубежных клубах у вас нет, а те, кто выигрывал с ЦСКА и "Зенитом" Кубок УЕФА, уже постарели", — уверяют меня каирские болельщики.

Не стоит забывать и о вожаке "фараонов" — Экторе Купере. Его дар руководства сильными европейскими клубами — такими, как "Интер" и "Валенсия" — пришелся как никогда кстати. До 2015 года сборная добивалась успеха лишь в турнирах на Кубок Африки. А вот на Чемпионат мира выходила лишь в 1990-м году.

Купер, на мой взгляд, выбрал удачную тактику, когда вся команда дисциплинированно отрабатывает в обороне и рассчитывает на Салаха. Так, собственно, и было в ходе решающего матча между Египтом и Демократической Республикой Конго. Салах сыграл блестяще, и "фараоны" добились нужного результата. А наутро весь Каир, как мне рассказывали, вместо традиционного "Саббах эль хейр" ("Доброе утро!") произносили "Салах эль хейр".

Мохаммед Салах – полузащитник сборной Ливерпуля и сборной Египта – в борьбе против защитника Спартака и сборной России Георгия Джикия 

                        ©
                    Sputnik  Владимир Песня
Мохаммед Салах – полузащитник сборной "Ливерпуля" и сборной Египта – в борьбе против защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикия

Еще один повод для египетской уверенности — выступление сборной в финале итальянского Чемпионата мира 1990 года. Тогда "фараоны" сыграли вничью со сборной Нидерландов — действующим чемпионом Европы. В составе "оранжевых" играли знаменитейшие Гуллит и Ван Бастен. И только минимальный проигрыш Англии не позволил Египту поучаствовать в играх на выбывание. Так что история показывает: египтяне могут собираться в нужный момент.

Чемпионат без зрителей

Но уверенность египтян, на мой взгляд, слегка преувеличена. В стране нет сильного национального чемпионата. Уже который год за звание чемпиона сражаются лишь две команды — "Замалек" и "Аль-Ахли". Подавляющее преимущество в титулах — у последней. Вот и в этом году "Аль-Ахли" на голову выше всех соперников, и конкуренции как таковой на чемпионате страны нет.

В день очередного матча "Аль-Ахли" я как раз был в Каире. Однако попасть на стадион не смог. Матчи лидеров египетского чемпионата уже который год проводятся без зрителей. Причина — беспорядки на стадионе в городе Порт-Саиде 1 февраля 2012 года. После проигрыша "Аль-Ахли" местной команде болельщики из Каира выскочили на поле и начали избивать игроков. Завязалась массовая драка. А те, кто пытался уйти с арены, попали в давку.

Всего в тот "черный день египетского футбола" погибло 73 человека. Около тысячи человек пострадали. Власти страны жестко отреагировали на эти беспорядки. Чемпионат Египта был прерван. Результат расследования обстоятельств драки был суровым: 21 человек был приговорен к смертной казни.

Поэтому любой матч сборной Египта — это событие экстраординарное. А тем более добираться болельщикам "фараонов" в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Волгоград придется очень долго — да и стоит это немалых денег. Многие начали копить на поездку уже с ноября прошлого года.

Сборная Египта по футболу готовится к Чемпионату мира в России

                        ©
                    AP Photo. Nariman El-Mofty
Сборная Египта по футболу готовится к Чемпионату мира в России

И очень отрадно, что в этом местным фанатам помогает Российский культурный центр в Каире. В начале февраля там открылся дом болельщиков, в котором можно будет многое узнать о России, городах-хозяевах ЧМ 2018, встретиться со звездами египетского футбола и выучить несколько необходимых фраз на русском языке. "Я теперь точно знаю, — сказал мой давний знакомый, а ныне руководитель центра Алексей Теванян, — что болеть я буду и за Россию, и за Египет".

Я, признаться, тоже проникся симпатией к команде с такой богатой, разнообразной и трагической историей. И также осознаю, что современные команды арабских стран — это не "мальчики для битья", а сборные, против которых надо выкладываться "на все сто".

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