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Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже title=Бурбонский дворец место заседаний Национальной ассамблеи Франции в Париже

Франция вводит в стране цензуру: почему Макрон боится RT и Sputnik

© AFP 2018 / Joel Saget
Аналитика
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Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями", по которому те телеканалы и радиостанции, в чьи сообщения проникла даже небольшая неточность, можно отстранить от вещания на период предвыборной кампании.

Игорь Гашков, РИА Новости

Новая правовая норма предельно размыта и направлена в первую очередь против RT и Sputnik. При этом пострадать могут и национальные французские медиа.

RT
© Sputnik Михаил Воскресенский
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"Ущерб для нации"

Один из первых в мировой практике законов против "фейковых новостей" вызвал огромный ажиотаж. Никогда ранее законодатели не давали определения фейку. Оппозиционно настроенные политики критиковали предложенные властью варианты. Однако поскольку большинство в нижней палате принадлежит сторонникам Эммануэля Макрона, возражения в расчет не приняли. Фейком постановили считать любое "неточное или ложное утверждение и обвинение" независимо от контекста.

Последствия серьезные. Высший совет по телерадиовещанию наделяется особыми контролирующими полномочиями на период избирательных кампаний. Чиновники смогут прерывать работу СМИ, отзывая лицензию на определенный срок или навсегда. В особенности это касается иностранных СМИ: им в законе посвящен отдельный параграф. Совет получает право "положить конец вещанию СМИ, подконтрольных иностранному государству и наносящих ущерб фундаментальным интересам нации либо участвующих в дестабилизации ее институтов".

Теперь судьба любых медиа зависит от решения судей, которым предстоит отделить "фейк" от "достоверной информации" за 48 часов, чтобы затем передать свое заключение в Высший совет по телерадиоовещанию. 

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"Диктатура судей"
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Красноречивый факт: три фракции левых, правые, ультраправые и часть центристов в парламенте отказались поддержать закон. Противники Макрона с обеих сторон политического спектра недовольны тем, как их политическая деятельность освещается мейнстримными СМИ. У оппозиции собственные медиа, и они опасаются, что к ним применят строгий закон о "фейковых новостях".

Недовольные говорят о "диктатуре судей", потенциально угрожающей всей демократической системе. Но под ударом прежде всего российские СМИ. Ведь достаточно одного иска от недружественного политика, ангажированного судьи — и СМИ под запретом.

"Ни у кого нет сомнений, что закон направлен против российских СМИ: ни о каких других иностранных изданиях, работающих во Франции или на французском языке, речи не идет, — рассказывает один из руководителей Sputnik France Наталья Новикова. — Ни одного примера недостоверного освещения выборов на нашем сайте никто не привел. Ни французские медиа, ни те, кто выдвинул этот закон".

"Обстановка цензуры и самоцензуры"

Экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания Николя Дюпон-Эньян уверен, что французы обращаются к российским СМИ потому, что интересуются сюжетами, замалчиваемыми официальными медиа. Политик приводит в качестве примера столкновения между полицейскими и жителями преимущественно арабских предместий в городе Шампиньи в январе 2018 года. "Об этом не упомянули на большинстве телеканалов страны, и кадры пришли от RT", — заметил Дюпон-Эньян. По его мнению, "когда наши соотечественники отправляются за информацией в другие места, у этого есть причины".

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Другие французские политики напоминают, что в стране уже есть закон по борьбе с недостоверной информацией, причем приняли его еще в XIX веке. Правовая норма, не отмененная по сей день, предполагает денежные штрафы за клевету и ложные сообщения медиа. Лидер "Национального объединения" (в прошлом — "Национальный фронт") Марин Ле Пен уверена, что действующих законов вполне достаточно. А новый требуется только для того, чтобы получить возможность закрывать СМИ. Того же мнения придерживается лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон, заявивший о "грубой попытке контролировать информацию".

Президент RT France Ксения Федорова считает, что закон против "фейк-ньюс" нанесет ущерб всему сообществу СМИ, вещающих на французском языке: "Это создает обстановку цензуры, даже самоцензуры, среди иностранных СМИ, предлагающих альтернативную точку зрения, не совпадающую с позицией Елисейского дворца".




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