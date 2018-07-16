Западные СМИ извиняются перед русскими за клевету: чего ждать дальше

Ирина Алкснис, РИА Новости

Сначала в британской The Guardian была опубликована статья, в которой признавалось, что западные медиа перестарались и "отчасти" оклеветали Россию в своей безудержной кампании дискредитации чемпионата мира. Следом появилась публикация в немецкой Die Welt, в которой журналистка раскритиковала Запад за высокомерное отношение к России.

Следует признать, что это существенный шаг вперед по сравнению с Олимпиадой в Сочи. Тогда Россия точно так же стала объектом безумной кампании ненависти в западных СМИ. Основным пунктом обвинения была ставшая уже пресловутой российская якобы гомофобия в сочетании с утверждениями, что "ничего не готово", и прогнозами, что Игры ждет грандиозный провал.

Однако когда Олимпиада обернулась огромным успехом, извинений со стороны западных СМИ, раскручивавших антироссийскую истерику, не последовало. Маховик негатива тогда просто сбавил обороты, и к нему было добавлено некоторое количество публикаций, нехотя признававших, что Кремлю удалось добиться поставленной цели и обеспечить отличное проведение Игр.

На этом фоне прямое признание, что западные медиа были не совсем правы и оболгали Россию, выглядит прямо-таки тектоническим сдвигом, тем более впечатляющим, что и The Guardian, и Die Welt являются представителями того самого глобального информационного мейнстрима, активно продвигающего антироссийскую повестку все последние годы.

Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: неужели мы наблюдаем некий перелом в мировых информационных трендах и есть надежда в дальнейшем увидеть более взвешенную по отношению к России редакционную политику?

Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России>>

Представляется, что ответ на этот вопрос дал тренер российской сборной, прервавший на днях свое интервью германскому журналу Spiegel после того, как журналисты в ходе беседы раз за разом возвращались к высосанной из пальца теме возможного допинга российских футболистов.

© Sputnik . Нина Зотина Запомню на всю жизнь: абхазы о Чемпионате мира по футболу в России

Нет, никаких принципиальных — или даже минимальных — перемен в информационной политике Запада в отношении российского государства ждать не стоит. Оно по-прежнему будет мальчиком для битья по любому поводу — реальному или вымышленному.

А за "извинительными" публикациями стоит желание вовсе не исправить вопиющую несправедливость, а прикрыть собственные ошибки и уязвимость.

Западный медийный мейнстрим переживает непростые времена. Доверие аудитории к традиционно самым влиятельным и уважаемым СМИ неуклонно снижается, поскольку их перекос в сторону пропаганды — и в самом оголтелом виде — последние годы стал слишком очевиден. Причем это касается не только России, но и множества иных тем — от Brexit до Трампа.

Это, в свою очередь, не может не сказываться на размерах аудитории и — как следствие — на финансовых показателях.

Проблема западных СМИ с антироссийской кампанией заключается не в том, что она радикально разошлась с реальностью, а в том, что это расхождение стало заметно слишком большой части их аудитории. Во-первых, очень уж много людей — по сравнению с Олимпиадой — приехали в Россию и выдали восторженные личные впечатления от увиденного в соцсетях, которые в нынешние времена бросают вызов традиционным медиа по уровню влияния на общественное мнение. А во-вторых, дело в том, что массовые восхищенные отзывы идут именно о России в целом.

Олимпиада — при всем своем прорыве и успехе — носила локальный характер, поскольку чисто территориально была сосредоточена на небольшом пространстве. И совсем не случайно, когда стало понятно, что Игры в Сочи являются всесторонним успехом, западные аналитики и СМИ стали их описывать в рамках концепции о "проекте Кремля и лично Путина".

Олимпиада 2014 года в интерпретации западной пропаганды стала квинтэссенцией деятельности российского государства, которое способно мобилизовать ресурсы и построить островок благоденствия ака "потемкинскую деревню" посреди прозябающей в нищете и беспросветности страны. Фактически сочинские Игры — с поправкой на актуальность — прошли у Запада ровно по той же классификации, что и московская Олимпиада 1980 года, а также прочие Игры, которые можно было записать по классу "обреченное авторитарное государство собралось с последними силами и точечно выдало привлекательную картинку вовне".

© Sputnik . Алексей Филиппов "Российский мундиаль" как символ футбольного равенства

Это, кстати, объясняет, почему извинений в 2014 году за клевету Россия так и не дождалась, поскольку у западных СМИ был удобный запасной выход в виде позиции "да, были некоторые перегибы, но в целом мы правы".

Только что закончившийся чемпионат мира по футболу этой лазейки им не оставил, поскольку приехавшие на мундиаль видели не отстроенные специально для этого Сочи с Красной Поляной, а просто Россию. Помимо новой спортивной инфраструктуры, они наблюдали просто российские города, дороги, гостиницы, магазины и людей, живущих своей обычной жизнью. И восхищенные отзывы шли не столько о том, как прекрасен стадион "Фишт" или как здорово помогают повсеместно волонтеры (хотя и это было), сколько о России как таковой.

В результате возможность списать успех чемпионата просто на очередной мобилизационный проект Кремля, который сверхусилиями добился поставленной цели, оказалось невозможно. Если Олимпиада в Сочи в восприятии Запада стала демонстрацией возможностей российского государства, то футбольный чемпионат показал миру Россию в целом, страну как таковую.

И эта страна понравилась миру.

В результате репутации западных СМИ нанесен очередной удар — слишком уж велик оказался разрыв между реальностью и транслируемыми ими мифами. Именно для компенсации понесенных потерь и прошла волна публикаций, признающих пропагандистские перегибы и призывающих к большей объективности при взгляде на Россию.

Вот только было бы заблуждением поверить в их существенное значение.

Например, в статье той же The Guardian вина за потоки лжи, льющейся на Россию на страницах западных СМИ, была возложена на… российских чиновников, которым, по мнению журналиста, давно стоило бы "раскрыться и продемонстрировать другую сторону своей страны".

Так что не будет ничего удивительного, если в скором времени на страницах Spiegel появится публикация, в которой будет сказано, что прерывание Станиславом Черчесовым интервью является признанием вины и того, что успех российской сборной на чемпионате обусловлен уникальным допинговым средством, известным под названием "нашатырный спирт".