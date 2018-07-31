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Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
Аналитика
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Двухнедельные маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018 начинаются 1 августа, и отражают растущую активность НАТО на Южном Кавказе, который в альянсе считается важнейшим для геополитического конструирования в Евразии.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Контроль над Грузией (Азербайджаном и Арменией) позволяет создавать угрозы России, Ирану, "страховать" Турцию и поставки энергоносителей, влиять на транзит в Центральную Азию.

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Учения Noble Partner 2018 наталкивают на мысли о том, что август 2008 года никого из партнеров ничему не научил. Маневры на военном аэродроме и полигоне Вазиани, учебной базе Норио проходят с участием более 3000 военнослужащих из 13 стран, включая Армению, Азербайджан, Великобританию, Германию, Эстонию, Францию, Литву, Норвегию, Польшу, Турцию, Украину. Наиболее значительно американское участие – 1170 военнослужащих. Столь же заметны пять танков M1A2 Abrams, несколько боевых машин M2 Bradley и ударных вертолетов AH-64 Apache, всего – около 140 единиц боевой техники, что сопоставимо со списком вооружений операции "Чистое поле" в августе 2008-го.

Учения проходят "под лидерством европейского командования армии США", их антироссийский характер очевиден. Предупреждения Москвы об опасности сближения с НАТО в Тбилиси не учитывают, и создают предпосылки для нового военного конфликта на Южном Кавказе. Ответно-встречное стратегическое планирование со стороны Минобороны РФ секретом не является.

Грузия с 2008-го года стремится получить приглашение в "План действий по членству", что означало бы начало процедуры присоединения страны к блоку НАТО. И не может – из-за отсутствия консенсуса среди государств-членов альянса, которые опасаются жесткой реакции Москвы. Однако Вашингтону и Брюсселю выгодно "сдерживать Россию" даже таким подвешенным состоянием Грузии и поощрением реваншистских настроений. О реальной безопасности и благополучии грузинского народа речи не идет.

Министерство иностранных дел России
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Черноморская логистика

Декларируемая цель маневров Noble Partner 2018 – усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с войсками НАТО в наступательных и оборонительных операциях, дальнейшее развитие "особых отношений" Тбилиси, Вашингтона и Брюсселя, обеспечение "безопасной среды и стабильности в Черноморском регионе". Истинный характер грузино-американского партнерства продемонстрировали события августа 2008 года, когда созданные, обученные и вооруженные по стандартам альянса грузинские соединения вошли в Южную Осетию на танках. Фактически для того, чтобы отдать долги Западу созданием плацдарма НАТО на Южном Кавказе. Невзирая на этот негативный опыт, Грузия все еще стремится в альянс. Подобная перспектива регулярно обсуждается в конгрессе США. И сегодня боевая техника НАТО (Бундесвера) пылит на территории пятой артиллерийской бригады в Вазиани (бронетехника ранее доставлена в Поти морем из румынского порта Констанца). Для Грузии дверь в альянс остается полуоткрытой.

Североатлантические партнеры, вроде бы, не спешат брать на себя ответственность за политические процессы на Южном Кавказе, и все же наращивают присутствие в регионе. Попутно американские военачальники анализируют логистические возможности Грузии. Так, представитель Европейского командования США бригадный генерал Фредерико Майокко отметил, что целью его недавнего визита в Поти является "ознакомление с инфраструктурой и возможностями порта". Для чего американскому генералу возможности грузинского порта?

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Натовские действия на Южном Кавказе выглядят тем более подозрительно, что закулисно обсуждается размещение базы береговой охраны НАТО в порту Поти (проект может осуществить любая отдельно взятая страна альянса – в формате двусторонних отношений с Грузией). Продолжение и развитие подобного партнерства (Noble Partner проводится в четвертый раз) угрожает национальной безопасности РФ и региональной стабильности.

Если на Южном Кавказе Грузия, США и их союзники не будут учитывать интересов России, Абхазии и Южной Осетии, развитие ситуации не обещает "партнерам" ничего хорошего.

Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму
© Sputnik Илона Хварцкия
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Воевать до последнего грузина

Москва не раз призывала подумать о последствиях вероятного включения Грузии в состав НАТО, и на днях российский президент Владимир Путин еще раз жестко напомнил об этом. Услышат ли?

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Проблема в том, что коллективным Западом Грузии отведена совершенно определенная роль. Именно поэтому "революция роз" в Тбилиси состоялась в 2003 году, сразу после позитивных перемен в грузинско-российских отношениях. "Недостаточно решительного" президента Эдуарда Шеварднадзе убрали, и через год Грузия согласовала Индивидуальный план партнерства с НАТО, отправила свой военный контингент в Афганистан. В дальнейшем смена грузинских лидеров практически не влияла на стратегию альянса. И сегодня в основе взаимодействия – предоставление грузинской территории для размещения натовских баз, проведение маневров для освоения военнослужащими альянса вероятного театра боевых действий.

В Грузии существует несколько центров боевой подготовки, в которых расположены подразделения иностранных (чаще – американских), специалистов-инструкторов, которые занимаются, вроде бы, подготовкой грузинских военнослужащих. Однако центры можно быстро трансформировать в полноценные военные базы Пентагона. Совершенно неслучайно центр боевой подготовки Вазиани (близ Тбилиси) создан по аналогу базы Хохенфельс в Германии.

В мировом рейтинге военной мощи небогатая и компактная Грузия с населением менее 3,7 млн. человек занимает 82 место, сразу после Зимбабве. И все же Грузинская армия насчитывает свыше 30 тысяч военнослужащих, в составе сухопутных войск имеются четыре боеспособные бригады, на вооружении которых состоят 220 танков, около 350 САУ и буксируемых орудий, 265 ракетных установок. При этом Грузия придерживается "натовского уровня" военных расходов – бюджет Минобороны в 2018 году составил 802 млн. лари (около 328 млн. долларов) – свыше 2% ВВП (15,2 млрд. долларов по итогам 2017-го). Грузия закупила у США противотанковые ракетные комплексы "Джевелин" (410 ракет и 72 пусковых установки). Ведутся переговоры о приобретении ПЗРК "Стингер", и в целом акцент делается на средства ПВО.

Филлипс Грем
© Фото: Screenshot: Graham Phillips
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Минобороны Грузии разрабатывает концепцию резерва и мобилизации вооруженных сил. Планируется создание резерва армии, территориального резерва и резерва специалистов с продолжительностью службы военнообязанных до 60 дней в году. И в штаб-квартире НАТО высоко оценивают сухопутные войска Грузии. Во всем этом угадываются очертания "граблей" 2008 года.

Фото Цхинвала в августе 2008 года>>

В августе 2008-го в Грузии тоже находились несколько тысяч иностранных военнослужащих (преимущественно американских). На этом фоне у грузинского руководства возникали иллюзии непобедимости, вседозволенности и безнаказанности, которые рассеялись за пять дней боевых действий. И спецназовцы США, которых российские миротворцы в августе 2008 года захватили вместе с оружием и боевой техникой неподалеку от Поти, хорошо знают о границах возможностей Североатлантического альянса вблизи российских границ.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.




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