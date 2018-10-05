На Западе подтверждают подготовку США к бактериологической войне

О том, для каких целей создана биолаборатория США в Грузии и к чему могут привести их эксперименты, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Александр Хроленко, Sputnik

Немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке новых видов биологического оружия. Статья ученых в журнале "Science" опубликована 5 октября под красноречивым заголовком "Сельскохозяйственные исследования, или новая система биологического оружия?". И это не первый тревожный сигнал.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о росте числа американских биологических лабораторий у границ России и Китая, в которых проводится широкий спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний, и о гибели 73 грузинских граждан в секретной лаборатории США.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил о необходимости расследования деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара, где проводятся летальные эксперименты над людьми. И начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов подтвердил информацию о противозаконной деятельности США на территории Грузии.

Это позволяет по-новому оценить степень биологической угрозы в странах СНГ.

Вернемся к публикации одного из самых авторитетных научных журналов – "Science" (издание Американской ассоциации содействия развитию науки). Исследования немецких и французских микробиологов и генетиков доказывают, что программа Пентагона "Insect Allies" ("Насекомые-союзники") имеет значительные биологические, экономические и социальные последствия, которые могут быть использованы в военных целях. За два года в "добрых насекомых" вложено 27 миллионов долларов, но для сельского хозяйства США польза проекта неочевидна.

Сомнительный союз

"Insect Allies" – лишь одна из многих программ Пентагона в области генной инженерии и микробиологии. Западноевропейские исследователи отмечают, что генетические технологии достигают агрономических целей внесением лабораторных модификаций в хромосомы целевых видов. Однако скорость и гибкость этого метода ограничены – требуется время, чтобы модифицированные хромосомы вертикально перешли от одного поколения к другому. Для быстрого изменения хромосом непосредственно "в полях" исследовательская программа США ориентируется на распространение искусственно созданных инфекционных генетически модифицированных вирусов (горизонтальная генная инженерия).

Программа "Insect Allies" использует для доставки генетических агентов (для инфицирования) лабораторных насекомых, и это может привести к глубочайшим изменениям экосистем и эпидемиям. Ученые Германии и Франции считают "Насекомых-союзников" биологической разработкой для враждебных целей и нарушением Конвенции о биологическом оружии.

Эти выводы также подтверждаются высоким уровнем заболеваемости в регионе дислокации грузинского Центра Лугара и массовыми летальными исходами среди подопытных добровольцев (только в декабре 2015 года зафиксирована гибель 24 человек). В Грузии появились невиданные ранее тропические насекомые, и ареал их обитания смещается севернее, на территорию России.

Кстати, один из американских патентов (№ 8967029) выдан на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. С помощью такого устройства «войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США». Диапазон патентованных средств доставки химических и биологических рецептур достаточно широк, и вполне соответствует американской концепции "бесконтактной войны".

На территории СНГ построены и ведут исследования десятки военных биолабораторий США. Угроза глобальной биологической войны в Евразии фрагментирована, но вполне реальна.

"Чистая смерть" уже рядом

Можно долго рассуждать о мерах национального контроля и степенях защищенности биолабораторий США на просторах СНГ, и даже демонстрировать журналистам отдельные стерильные секторы американских центров.

Власти и ученые на местах могут даже не догадываться о конечных результатах тех или иных военно-биологических разработок, рассредоточенных (как пазлы) в разных лабораториях и странах.

© Sputnik Григорий Сысоев Захарова о биолаборатории США в Грузии: опасные игры с непредсказуемым исходом

Местные власти, как правило, все отрицают. Однако Пентагон – не благотворительная организация. Объем финансирования военно-биологической деятельности США в период 2017-2019 годов составляет около одного миллиарда долларов, и никто не ответит на простой вопрос: для чего Пентагон тратит огромные деньги на микробиологические и генетические исследования в далекой и эпидемиологически благополучной Северной Евразии?

Центр Лугара в Грузии является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы Соединенных Штатов на постсоветском пространстве. Пентагон изучает влияние новых и мутировавших вирусов в каждом конкретном регионе – Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, на Украине. Развитие военно-биологических лабораторий США продолжается.

В соответствии с законодательством США, исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, причем участники подобных проектов освобождены от уголовной ответственности. Так что под видом медицинских экспериментов американцы совершенно безнаказанно могут вести подготовку к бактериологической войне.