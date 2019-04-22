Есть ли жизнь после выборов: что ждет Украину с новым президентом

Второй тур выборов на Украине завершился досрочно. Петр Порошенко, не ожидая даже начала подсчета голосов, признал поражение по результатам экзитполов, зафиксировавших победу его оппонента, Владимира Зеленского – с трехкратным перевесом.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и мониторинга – для Sputnik

После этого подсчет пошел очень быстро. Обычно медлительные украинские избиркомы даже обновили рекорд первого тура, обработав к трем часам ночи более половины протоколов.

Изменений не будет

Рад констатировать, что на сей раз среди оценивавших выборы политиков и экспертов (как украинских, так и российских) оказалось сравнительно мало прекраснодушных оптимистов, ожидающих от нового президента изменения сущности режима, улучшения отношений с Россией, стабилизации общественно-политической и экономической ситуации на Украине, прекращения гражданской войны и отказа от радикально-националистического курса во внутренней политике. Для этого, действительно нет никаких оснований.

© Sputnik / Сергей Гунеев Медведев об избрании Зеленского президентом Украины: не испытываю иллюзий

Посмотрим на результаты выборов объективно. На выборы пришло 62% от общей численности избирателей. Из них около 24,5% проголосовали за Порошенко. Это примерно 4,5 миллиона человек. Если считать от номинальной численности населения Украины (42 миллиона) – более 10%, что немало. Если же исходить из того, что реально на территории страны осталось 25-30 миллионов, то это 15-20% от общей численности населения (включая грудных младенцев).

То есть каждый четвертый – пятый из совершеннолетних граждан Украины поддержал Порошенко даже в тот момент, когда стало ясно, что он не сможет удержаться у власти.

Но не надо забывать, что за Зеленского также проголосовал практически полностью электорат Тимошенко и значительная часть избирателей Гриценко и Смешко. Вместе это еще 3-4 миллиона человек, которые в целом разделяют основные положения постмайданной политики, но хотели бы, чтобы ее реализовывал другой глава государства. Итого минимум 8-9 миллионов украинских избирателей так или иначе поддерживают текущий внутриполитический и внешнеполитический курс.

Эти люди поддержали продолжение гражданской войны, внутриполитического террора, бессудных убийств, содержания тысяч политических заключенных в тюрьмах годами без приговора и людоедской экономической политики, приведшей к тотальному обнищанию миллионов людей. Это люди, которых вдохновил лозунг "Армия, язык, вера", предполагающий насильственную украинизацию, осуществляющийся руками государства церковный раскол и продолжение террористических обстрелов Донбасса.

Подавляющее большинство остальных избирателей Зеленского составляют политически индифферентные люди, которых просто замучил перманентный экономический кризис и которые наивно надеются, что новый президент найдет способ резко повысить их благосостояние. Фактически это люди, которые верят в "мифы и легенды древней Греции".

Конфедерация олигархов?

При таком раскладе политических предпочтений у нового президента нет никаких оснований инициировать какие бы то ни было радикальные изменения. Система олигархической республики в целом останется в неприкосновенности. Как и система террористического правления.

Захватившие в 2014 году государственную власть группировки не случайно вступили в союз с радикальными националистами и установила режим террора. В рамках традиционной демократии сохранение украинской олигархической республики не представлялось возможным. И в этом отношении ничего не поменялось.

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Возможно, усилилось стремление украинского олигархата уйти от президентского единовластия, постоянно создающего ситуацию тотального превосходства одной (президентской) олигархической группировки над остальными. Во всяком случае, в последние дни перед вторым туром выборов было снято табу с термина федерализация и на Украине заговорили о необходимости конфедерализации страны, переноса центра политической власти в регионы и про ответственное перед парламентом правительство (с сохранением за президентом исключительно представительских функций). Но при этом речь шла исключительно о подконтрольной Киеву территории Украины, исключая Донбасс, с которым вновь никто ни о чем не собирается договариваться.

Зеленский делает упор на "перезагрузку Минского формата" с опорой на нормандский, с привлечением дополнительно США и Великобритании и/или Канады, а также выдвигает какие-то условия России.

То есть, вполне вероятно, украинский олигархат попытается разделить страну на удельные княжества, в каждом из которых местная олигархическая группировка будет иметь неограниченную власть.

Есть, однако, и другая часть олигархата (тот же Коломойский) который не прочь выжать максимум из своего контроля над президентом, получившим огромный кредит доверия и способным в ближайшие полгода диктовать свою волю парламенту, который должен быть переизбран в октябре. Смогут ли они найти компромиссное решение или пойдут на открытое столкновение, неизвестно. Как неизвестно и то, сохранит ли Зеленский верность Коломойскому.

Запад согласен терпеть до дефолта

Неясно также, какой уровень самодеятельности украинских элит будет допустим с точки зрения Вашингтона. Он может и вообще не вмешиваться в местную мышиную возню (поскольку каждый новый кандидат в президенты, прежде чем заявить о своих притязаниях, все равно согласовывает это либо с американским послом, либо непосредственно в Госдепе). Но в какой-то момент США могут решить, что местные игры зашли слишком далеко и угрожают стратегическим интересам Америки. После этого новый формат власти будет Киеву просто продиктован.

© Sputnik / Стрингер Вышинский проголосовал во втором туре президентских выборов на Украине

До сих пор украинские элиты с таким диктатом соглашались, но согласятся ли сейчас? Порошенко пять лет довольно успешно водил за нос своих вашингтонских хозяев, саботируя их указания и решая личные меркантильные вопросы. Коломойский значительно умнее, хитрее и технологичнее Порошенко. Справятся ли с ним США?

По сути, единственное, что изменилось после прошедших президентских выборов – в украинской элите и в украинском обществе возникли новые линии разлома, государство дополнительно ослабело, а интерес внешних игроков сосредоточился преимущественно на исправной выплате Украиной долгов и процентов по ним. Запад согласен терпеть агонию Украины так долго, как долго ее власть сможет не допускать дефолта. Остальное его в принципе не волнует.

Таким образом, карт-бланш на правление Украиной всегда будет получать тот претендент, который сможет убедить Запад, что он в состоянии еще какое-то время выжимать из народа необходимые деньги.

Ну а поскольку "рубашки" у народа давно кончились, с него продолжат снимать уже даже не кожу, а мясо с костей.

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