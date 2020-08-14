Десант на Командорских островах и Ту-160 в Анадыре: российский ответ "партнерам"

Провокации Пентагона за спинами союзников в Восточной Европе вынуждают Россию напоминать Соединенным Штатам об уязвимости их позиций на планете.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Морская пехота Тихоокеанского флота России 12 августа впервые в истории осуществила высадку парашютного десанта на Командорские острова (Берингово море), расположенные всего в 350 километрах от территории США.

Днем ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 перебазировались из Саратовской области на аэродром в Анадыре (Чукотский полуостров), который находится в 530 километрах от территории Соединенных Штатов.

Подразделение морской пехоты десантировалось парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах в ходе планового тактического учения. Цель переброски сил – укрепление обороны дислоцированного на одном из островов военного объекта и предотвращение атак разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Высадка с использованием парашютных систем "Арбалет" прошла в полной боевой выкладке, со штатным вооружением, и с организацией обороны в жестких временных рамках. К учению привлекалось более 50 военнослужащих, экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения Тихоокеанского флота. Действия учебно-боевые, и все же явно символические, напоминающие Пентагону о значительных российских возможностях сдерживания и реагирования на угрозы.

Еще более адресным сигналом американским "партнерам" выглядит передислокация в Анадырь из Саратовской области двух стратегических ракетоносцев Ту-160 российской Дальней авиации. Беспосадочный перелет "Белых лебедей" (около 7000 километров на восток) выполнен в рамках летно-тактического учения, с участием стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и летающего танкера Ил-78.

После переброски авиатехники на оперативные аэродромы экипажи отработали боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Собственно, с предназначением ракетоносцев все ясно, это компонент стратегических ядерных сил России.

Что значит командорское "Ура!"

Парашютный десант морской пехоты Тихоокеанского флота на затерянные в Тихом океане Командорские острова (с населением около 700 человек) еще раз продемонстрировал высокую боевую готовность и способность российских войск эффективно действовать за тысячи километров от пунктов постоянной дислокации, и оперативно брать под контроль военные объекты в любых точках планеты.

Российские военнослужащие первыми в мировой истории 26 апреля 2020 года десантировались в Заполярье с высоты 10 тысяч метров, и успешно действовали на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Высотное десантирование обеспечивает подразделениям спецназа скрытность и эффективность операций на значительном удалении от объекта противника и в любом регионе. В любом, включая дрейфующий лед неподалеку от Северного полюса (там российские военнослужащие десантировались еще в апреле 2014 года), не говоря уже о твердой почве соседних континентов.

В самых сложных условиях обстановки новейшие парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" и другие позволяют военнослужащим безопасно десантироваться с высот 400 – 4000 метров с вооружением и 50-килограммовым контейнером. Безранцевый парашют "Штурм" позволяет прыгать с высоты 80 метров. И только российская бронетехника десантируется на многокупольных системах вместе с экипажами с высот до 1500 метров. Впрочем, любой парашют – лишь инструмент доставки военнослужащего и вооружений на поле боя.

Воздушные десанты (морская пехота, ВДВ и другие специалисты) предназначены для решения оперативно-тактических боевых задач в тылу противника, в локальных конфликтах и в крупномасштабной войне (самостоятельно или в составе войсковых группировок). Помещать высадке десанта может лишь эффективная система ПВО противника, однако предварительный удар издалека авиационными средствами поражения устраняет и эту проблему.

В реальной боевой операции кто-то должен расчистить дорогу десанту, подавить зенитные средства, тактические ракетные комплексы типа Lance, артиллерию и бронетехнику противника. Возможно, стратегические Ту-160, Ту-95МС и сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 совершенно неслучайно прилетели на Тихоокеанское побережье, и отработали задачи по предназначению – за день до высадки десанта на Командорские острова. Здесь необходимо подчеркнуть: Россия никому не угрожает войной, но и возможностей своих ни от кого не скрывает.

Холодное предупреждение Анадыря

Развернутая 11 августа на Тихоокеанском побережье ударная группировка российской Дальней авиации способна нанести удар по объектам противника на удалении до 5500 км, не выходя из воздушного пространства России. Чисто гипотетически, от анадырского аэродрома высокоточные и малозаметные ракеты могут долететь до американских штатов Монтана и Северная Дакота, где находятся шахты с ядерными МБР Minuteman III. Из международного воздушного пространства над Тихим океаном открываются новые возможности.

Стратегический Ту-160М может использовать, к примеру, проверенные в Сирии крылатые ракеты Х-101 с обычной или ядерной боевой частью, предназначенные для поражения наземных или морских объектов противника в удаленных географических районах. Револьверные пусковые установки Ту-160М позволяют нести в отсеках до 12 крылатых ракет. Конвенционная модификация Х-101 имеет боевую часть мощностью около 400 килограммов в тротиловом эквиваленте. Специальная Х-102 может быть оснащена термоядерной боеголовкой (от 250 килотонн до одной мегатонны).

Дальний многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла занимает нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией, эффективно поражает наземные и морские цели (убийца авианосцев) в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ. Аналогов в мире не имеет.

Максимальная скорость – 2300 км/час, боевая нагрузка – до 24 тонн. Предназначен для доставки на рубеж пуска крылатых ракет Х-101 или Х-102. Способен нести Х-32, и гиперзвуковые ракеты X-47М2 "Кинжал". Бомбардировщик Ту-22М3М способен уничтожить авианосную ударную группу противника, не входя в 700-километровую зону действия его ПВО. Сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-32 дальностью 1000 км летит со скоростью 5 «махов», на высоте до 40 км, и наносит из стратосферы удар, неотразимый средствами корабельной ПРО "Иджис".

Стратегический бомбардировщик‑ракетоносец Ту‑95МС в особых представлениях не нуждается, и также предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника (на удалении до 5500 км) – днем и ночью, в любую погоду. Заметим, все упомянутые выше самолеты глубоко модернизированы, несут на борту новейшее вооружение, и представляют грозную силу.

Дальняя авиация Вооруженных сил РФ имеет в боевом составе около 70 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Главная ударная мощь ВКС и компонент стратегических ядерных сил, средство Верховного Главнокомандующего ВС России – дальняя авиация – предназначена для решения оперативно-стратегических задач, и просто так никогда не летает.

Не валяй дурака, Америка

Пентагон и НАТО все более увлекаются бессмысленным "сдерживанием" России в Восточной Европе, то есть передислокацией американских войск из Германии в Польшу и Румынию, серийными маневрами, провокационными полетами боевой и разведывательной авиации в Балтийском и Черном морях, вблизи границ РФ.

Буквально забывая о собственной безопасности (будто имеют в запасе другую планету), союзники и партнеры без устали отрабатывают "урегулирование в кризисных регионах" методами блокирования, прорыва ПВО и десантирования, имитациями ракетных ударов по позициям противника.

Пентагон стремится нарастить "гуманный" потенциал ядерного оружия малой мощности. Если "сдержать" (подчинить американским интересам) Россию не удастся, придется ее атаковать, эту линия известна с 2015 года.

Современная реальность такова, что Россия не может быть изолирована экономически или побеждена военными методами, многолетние попытки давления оказались тщетны. Это признает даже американский журнал The American Conservative:

"Существуют границы, которые Россия провела в своей непосредственной близости, и США не должны пытаться пересекать их. Мы дважды за последние 12 лет видели, насколько ужасным может быть положение стран, оказавшихся вовлеченными в своеобразное соревнование по перетягиванию каната между США и Россией. Наше правительство на примере Украины и Грузии поняло, что на самом деле США не готовы и не желают защищать эти страны".

И остается надежда, что в Пентагоне придут к аналогичным выводам – не методом грубых провокаций над Балтийским и Черным, Беринговым и Чукотским морями, которые могут привести к неприемлемым для США потерям.