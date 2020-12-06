Год за три: ученые назвали продукты, ускоряющие старение

Судя по результатам исследований, старение организма ускоряется или замедляется в зависимости от того, что ест человек.

СУХУМ, 6 дек - Sputnik. Ученые предостерегают от фастфуда и сильно переработанного красного мяса, избыток соли и сахара тоже не продлевает молодость. Как связано питание с биологическим возрастом, читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Ускоренное время

В конце 2019-го ученые из Университета Наварры (Испания) провели эксперимент: 886 добровольцев в возрасте от 51 до 91 года сдали образцы слюны и ответили на вопросы о предпочтениях в еде. Все они раньше принимали участие в двадцатилетнем исследовании SUN Project (1999-2018 годы), в ходе которого специалисты изучали влияние пищевых привычек на артериальное давление, развитие диабета, ожирения и коронарной болезни сердца.

Из слюны специалисты выделили ДНК и определили длины теломер — концевых участков хромосом, чья величина, по некоторым данным, коррелирует с продолжительностью жизни. В норме при каждом делении клетки теломеры уменьшаются. Когда они становятся критически короткими, клетки уже не могут делиться и "чинить" поврежденные ткани. Это значит, что организм стареет.

Участников разделили на группы, исходя из того, как часто они употребляли ультраобработанную пищу с большим количеством консервантов, вкусовых добавок, жиров и сахаров. Выяснилось, что самые короткие теломеры — у тех, кто съедал как минимум три порции в день. То есть, как оказалось, биологически они старше ровесников. Но чем реже человек позволяет себе вредные продукты, тем меньше рискует: вероятность попасть в число людей с самыми короткими теломерами повышается на 29 процентов у тех, кто увлекается фастфудом умеренно, и на целые 40 — у тех, кто им злоупотребляет.

Тем не менее авторы работы подчеркивают: они выявили лишь корреляцию между колбасами, полуфабрикатами и ускорением биологического старения на клеточном уровне. Говорить о причинно-следственной связи рано — любители фастфуда могли к тому же курить, часто прикладываться к алкоголю и в целом вести не самый здоровый образ жизни. Все это тоже приводит к преждевременному старению.

Засолить молодость

Судя по работе исследователей из медицинского колледжа в Джорджии (США), длина теломер может быть связана и с чрезмерным потреблением соленой пищи. Наблюдение за 766 подростками в возрасте от 14 до 17 лет показало — большое количество соли в рационе вызывает преждевременное старение клеток.

Ученые разделили участников на две группы. Добровольцы из первой в среднем получали 2,3 грамма соли в день, из второй — чуть больше четырех граммов. В обоих случаях суточная норма превышена — в этом возрасте она составляет полтора грамма.

В самом начале работы ученые взяли биологические образцы, из которых выделили ДНК и определили длину теломер. Оказалось, что у подростков, в чьем рационе больше соли, теломеры короче, чем у ровесников. Правда, это характерно только для молодых людей и девушек с избыточной массой тела.

Но здесь опять речь идет о корреляции, а не о причинно-следственной связи, отмечают авторы работы. Возможно, преждевременное старение связано и с ожирением у некоторых участников исследования. Однако злоупотреблять соленым все-таки не стоит — доказано, что это повышает риск инфарктов и инсультов.

Правда, полный отказ от этой приправы тоже ни к чему хорошему не приведет — баланс жидкости в организме невозможно поддерживать без натрия. Этот элемент входит в состав крови, лимфы, пищеварительных соков. Кроме того, в виде положительно заряженного иона он влияет на процессы нервного возбуждения.

Когда сладость не в радость

По мнению американских и немецких исследователей, одна из самых распространенных причин преждевременного старения — чрезмерная любовь к сладкому. К такому выводу они пришли, наблюдая за дрозофилами, в чьем рационе содержалось очень много сахара.

Молодых плодовых мушек разделили на две группы. Одних кормили пищей с оптимальным количеством сахара, вторые получали еду, в которой его в восемь раз больше нормы. Через три недели насекомых перевели на обычную диету. Тем не менее дрозофилы, переевшие сладкого в юном возрасте, умирали чаще, чем мушки из контрольной группы. Риск преждевременной смерти среди сладкоежек оказался выше почти на 50 процентов — переход на здоровую пищу, увы, ситуацию не улучшил.

Авторы работы предположили: избыток сахара подавил нормальную активность гена FOXO (у дрозофил — dFOXO, аналог человеческого FOXO1), который связывают с процессами старения. Кроме того, по некоторым данным, страсть к сладкому влияет на раннее появление морщин.

Но совсем от него отказываться тоже не стоит. Вместо сахара ученые рекомендуют продукты, богатые уролитином — он содержится в грецких орехах, гранатах и клубнике. Интересно, что после инъекций этого соединения червячки-нематоды Caenorhabditis elegans живут в среднем на 45 процентов дольше сородичей, а обыкновенные лабораторные мыши становятся на 42 процента выносливее.