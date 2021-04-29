"Виноваты сами": кого накроет новая волна коронавируса

Пандемия бушует второй год, волнами накрывая одно государство за другим. И от нового скачка заболеваемости, несмотря на вакцинацию, не застрахован никто.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В Индии свирепствует коронавирус. Кадры оттуда поражают: умерших сжигают прямо на улице. Каждый день по 360 тысяч инфицированных. Хуже того, выявили местный штамм, более опасный и заразный. Что происходит в новом эпицентре пандемии и кому грозит очередной карантин, читайте в материале Ксении Мельниковой, Софьи Мельничук, Галии Ибрагимовой для РИА Новости.

Новые коронавирусы

"Центральные власти оказались к этому не готовы", — говорит Нандан Унникришнан, житель Дели, вице-президент и старший научный сотрудник индийского Центра по международным вопросам.

Ситуация катастрофическая. Больницы не в состоянии принять столько пациентов, не хватает лекарств и кислорода. "Были случаи, когда люди умирали возле клиники, не дождавшись помощи. Врачи физически не могли помочь", — рассказывает блогер Мария из города Ченнай. Она отмечает, что непросто и с погребением скончавшихся. У крематориев — очереди, костры порой разжигают прямо на улице, но не хватает дров. Чтобы кремировать родных, собирают сухую траву и ветки.

Всего за время пандемии в Индии зарегистрировали почти 18 миллионов случаев заражения, свыше 200 тысяч скончались. И это только официальные данные. На самом деле число инфицированных может быть гораздо больше — в стране проводят не так много ПЦР-тестов.

Осложняет ситуацию то, что в западном индийском штате Махараштра выявили вариант коронавируса с двойной мутацией, а в восточном штате Западная Бенгалия — с тройной, который передается еще быстрее.

Власти уверяют, что делают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль. В начале года запустили вакцинацию, с 1 мая она будет массовой, доступной всем жителям старше 18 лет. Премьер-министр Нарендра Моди заявляет, что для победы над инфекцией необходима максимальная мобилизация. "После успешного противостояния первой волне страна была полна энтузиазма и уверенности, однако эта буря потрясла", — признавался он в специальном обращении к нации, добавив, что "коронавирус испытывает терпение и пределы возможностей" Индии.

До новой волны собирались экспортировать 66 миллионов доз в соседние Непал, Шри-Ланку, Мьянму и Бутан, продавали вакцину и Украине. Сейчас экспорт препарата запретили — не хватает самим индийцам. "Врачи и власти предполагают, что пик будет в середине мая — начале июня. Спад возможен ближе к июлю. Вопрос, успеют ли власти запастись достаточным количеством вакцин", — говорит Нандан Унникришнан.

Франция, Германия, Британия и США уже пообещали направить стране гуманитарную помощь: ПЦР-тесты, аппараты ИВЛ, кислород и компоненты для производства вакцин. Россия помогает с аппаратами и лекарствами. В ближайшее время должны поступить первые партии "Спутника V".

Надежда на улучшение есть — в марте прошлого года Индия уже вводила полный локдаун. Благодаря этому заболеваемость на пике не поднималась выше 100 тысяч случаев в сутки. В начале 2021-го она и вовсе снизилась до 16 тысяч.

Многим казалось, что пандемию обуздали. Власти практически сняли карантинные ограничения, сворачивали дополнительные медицинские центры и больницы по всей стране, а также производство кислорода для ИВЛ. И тогда правительство совершило ошибку: приглашало людей на многотысячные митинги себе в поддержку, поощряло массовые сборища во время индуистских религиозных праздников.

"Виноваты и сами жители. Слишком рано расслабились, маски носили неправильно, не прикрывали нос, массово передвигались по городу", — объясняет Нандан Унникришнан.

Когда кривая заболеваемости взлетела, Моди отговаривал руководство штатов от строгих локдаунов, опасаясь, что это больно ударит по экономике. Сотрудники с почасовой оплатой и мелкие предприниматели до сих пор не оправились. Для них безработица и безденежье намного опаснее вируса. Но некоторые штаты в кризисной ситуации все же ввели ограничения.

Тем не менее строгого карантина по всей стране пока нет. "Сейчас люди понимают, что все серьезно. Стараются сидеть дома.

Например, у нас в Ченнае нет паники. В Дели последние две недели жесткий локдаун. Выходить на улицу могут только некоторые категории людей с пропусками. Работают магазины, аптеки, доставка еды, чтобы хоть как-то поддерживать экономику и жизнь", — рассказывает россиянка Мария.

Локдаун и разорение

В то же время в Турции спустя две недели после прекращения полетов из России Реджеп Тайип Эрдоган объявил о жестких ограничениях, которые продлятся до 17 мая. Полный локдаун вводят, чтобы снизить рост заболеваемости. В середине апреля в стране зафиксировали рекорд — 63 тысячи заболевших в сутки. Много смертей: 21 апреля коронавирус унес жизни 362 человек.

С 29 апреля школы переходят на дистанционку, переезды между регионами запрещены, открытыми останутся только предприятия и компании, которым власти выдадут специальное разрешение от МВД. Кроме того, общественный транспорт в ближайшие две недели будет заполняться только наполовину.

Меры беспрецедентные, указывает в разговоре с РИА Новости житель Анкары Серкан: "Такого Турция еще не видела. Мы до конца не понимаем, чего ждать". Власти, воспользовавшись пандемией, решили под шумок ввести в светской стране новые исламские нормы, добавляет он. "Впервые в магазинах запретили в это время продавать алкоголь. Людям не остается другого выхода, кроме как мчаться в магазин и затариваться спиртным, даже если они вовсе не собирались пить", — рассказывает Серкан.

Он подчеркивает, что раньше правительство давало немного денег менее защищенным слоям населения. "Но в этот раз не предусмотрели никаких выплат. Люди будут просто выживать. Многие уже разорились".

На соседнем Кипре тоже жесткий локдаун, правда, заболеваемость меньших масштабов — 937 человек за две недели. Там в конце апреля ввели комендантский час, закрыли клубы, рестораны и все магазины, кроме продуктовых. Выход из дома — по смс и один раз в день.

Карантин как образ жизни

Для некоторых европейских стран локдаун уже стал образом жизни. Во Франции, например, ограничения то и дело вводят уже 13 месяцев. На прошлой неделе суточная статистика заболевших перевалила за 40 тысяч. При этом страна готова принимать прилетающих из Индии, но по прибытии их отправят на десятидневный карантин.

Власти предполагают, что страна близка к пику заболеваемости и в середине мая ситуация с распространением инфекции улучшится, а больницы, заполнившиеся в апреле, разгрузятся. Сейчас не работают многие предприятия, нельзя выходить на улицу после семи вечера и удалятся от дома больше чем на километр.

Некоторые ограничения уже снимают, и парижане готовятся к послаблениям, рассказала живущая во Франции Милана Макарова.

"По словам премьер-министра Жана Кастекса, пик третьей волны позади. В этот понедельник открылись школы. С 3 мая обещают снять ограничения на передвижение", — поясняет она.

В Париже с нетерпением ждут открытия террас ресторанов — оно намечено на середину мая. "Французы очень устали. Упор делают на вакцинацию, но она идет очень медленно, нужно ждать дозу неделями. Плюс во Франции прививки предназначены пожилым, а не активной группе населения, что, конечно, тоже влияет на распространение вируса", — говорит Милана.

К последнему рывку — финальному локдауну — призывают и в Германии. Там тоже в разгаре третья волна. Федеральные власти хотели ввести строгие ограничения на Пасху, но затем под давлением отказались от такой меры. Это подорвало рейтинг доверия правящей партии. В мерах и ограничениях запутались не только жители, но и сами политики.

Сейчас в стране фиксируют около 20 тысяч случаев заражения в сутки. Хотя недельная динамика показывает, что заболеваемость в целом снижается. На этом фоне Ангела Меркель пообещала послабления для тех, кто привился или переболел COVID-19. Им не нужно будет показывать тест на коронавирус во время похода в парикмахерскую и магазины. И не придется сидеть в изоляции по возвращении в Германию из-за рубежа.

Пандемия бушует второй год, волнами накрывая одно государство за другим. И от нового скачка заболеваемости, несмотря на вакцинацию, не застрахован никто. А значит, забывать о мерах предосторожности рано — с этим предстоит жить еще долго.