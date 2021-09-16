Впервые за двадцать лет: российский ВВП побил исторический рекорд

В апреле — июне ВВП России прибавил десять с половиной процентов в годовом выражении, подсчитал Росстат.

СУХУМ, 16 сен - Sputnik. Предыдущий квартальный рекорд российского ВВП был в 2000 году. На этом фоне сокращается и безработица — ниже пяти процентов. Откуда такие результаты и как долго продлится подъем, читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Секрет в низкой базе

По сравнению с первым кварталом — плюс 8,6 процента. Внутренний валовый продукт, то есть рыночная стоимость произведенных в стране товаров и услуг, в апреле — июне достиг 30,85 триллиона рублей. В целом за первое полугодие — 57,62 триллиона.

Положительную динамику демонстрируют гостиничный бизнес, общепит, оптовая и розничная торговля, банковские услуги, страхование. Подтягиваются спорт и культура.

Мощности нарастили обрабатывающие и добывающие предприятия: помог взлет мировых цен на энергоресурсы.

Помешали лишь ограничения в рамках соглашения ОПЕК+. Россия дисциплинированно соблюдает договоренности.

Рекордное увеличение ВВП во втором квартале аналитики объясняют эффектом низкой базы. В 2020-м из-за пандемии показатели резко снизились — на 7,8 процента. Особенно пострадали логистика, туризм, кафе и рестораны. Сократились грузоперевозки, добыча полезных ископаемых, выработка электроэнергии.

Когда карантин отменили, началось быстрое восстановление. Вслед за падением — подъем. Так было в 1998-м, 2010-м и 2016-м. Нынешний год не исключение. Отечественную экономику поддерживает отложенный спрос.

"Если вычесть пандемический фактор, результат окажется скромнее, но чище. По сравнению со вторым кварталом 2019-го ВВП прибавил 1,8 процента. Таким образом, можно сказать, что экономика вернулась к докризисному уровню", — объясняет РИА Новости Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

Не стоит забывать и про инфляцию. ВВП рассчитывают в текущих ценах второго квартала. "Индекс-дефлятор составил 118 процентов, сообщает Росстат. Значит, цены поднялись на 18 процентов. То есть реальный ВВП ниже номинального", — уточняет собеседник.

Цены продолжат расти. Их не остановит даже повышение ключевой ставки, поскольку инфляция в значительной степени носит немонетарный характер. Чтобы держать ее в комфортных рамках, нужны структурные преобразования экономики: инвестиции, технологии, инновации, а также конкуренция и рынки сбыта российских товаров и услуг.

Между тем ЦБ готов выйти на "психологический" уровень в семь процентов, если инфляция и инфляционные ожидания останутся на пике.

Пандемия для всех разная

В прошлом году отечественная экономика сократилась на три процента — худший результат с 2009-го.

Однако Россия пострадала от коронавируса меньше, чем другие страны. По данным Международного валютного фонда, ВВП США упал на три с половиной процента, Германии — почти на пять, Франции — более чем на восемь.

Поэтому мы восстанавливаемся быстрее. Способствовала этому и удачная конъюнктура мировых рынков. Прежде всего — дорожающие энергоносители. Так, в сентябре 2020-го нефть стоила чуть более 40 долларов за баррель, сейчас — около 75. Газ год назад котировался на уровне 90 долларов за тысячу кубометров, теперь — больше 900.

А некоторые отрасли на пандемии заработали. К примеру, доходы в фармацевтике, по информации агентства "Национальные кредитные рейтинги", выросли на 40 процентов. И прибавят еще 16, прогнозируют специалисты.

К концу года почти такие же результаты будут у цветной металлургии. Тут все дело в глобальном переходе к зеленой экономике, которой нужно много никеля, меди, палладия.

От коронакризиса выиграли сельское хозяйство и пищевая промышленность. Впервые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт: за рубеж в 2020-м отправили на 30,665 миллиарда долларов.

В этом году та же картина. По данным Минсельхоза, показатель к концу лета — почти двадцать миллиардов долларов. Больше десяти процентов ушло в Турцию, примерно столько же — в ЕС и Китай, в Южную Корею — 7,5, Казахстан — 5,9, Египет — 4,8. У Белоруссии четыре процента, Украины — и того меньше.

Из-за пандемии подорожали основные продукты питания. Сахар — на 59 процентов, картофель — на 36, подсолнечное масло — на 27, куриные яйца — на 16. Правительству пришлось вмешаться и временно заморозить цены.

Неудивительно, что продовольственная розница в плюсе. Маржинальность крупнейших ретейлеров превысила среднюю по отрасли.

Низкие доходы не дают разогнаться ВВП

По прогнозу экономистов, в третьем-четвертом квартале рост замедлится. Эффект низкой базы ослабеет.

"Для скачка нужно активнее развивать индустриальный сектор, который обеспечит импортозамещение. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось", — отмечает Денис Палеев, доцент экономического факультета РУДН.

Пустеющие кошельки — еще один фактор, сдерживающий экономику. Спрос рождает предложение. Однако потребители сейчас стараются деньги сберечь. Многим и откладывать нечего — за чертой бедности в стране почти 18 миллионов человек.

"Реальные располагаемые доходы продолжат сокращаться из-за череды экономических спадов, инфляции. Необходима широкомасштабная поддержка: социальные выплаты, антикризисные пособия для всех слоев населения, кроме богатых", — считает Сергей Таланов, старший научный сотрудник Института социологии РАН.

К концу года рост ВВП выйдет на докризисный уровень — три с половиной-четыре процента, полагают аналитики. Задел на будущее — модернизация промышленности, чему во многом способствуют антироссийские санкции и новые эффективные инструменты стимулирования бизнеса, например через налоговый маневр. Все это придаст ускорение отечественной экономике.