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Игра в гены: можно ли по ДНК предсказать будущее человека и изменить его

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Аналитика
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Ученые давно ищут ответ на вопрос, почему одни люди успешны в обществе, а другие — изгои.

СУУХМ, 18 сен - Sputnik. Наблюдения за близнецами показали, что отчасти дело в наследственности, а сканирование мозга заключенных помогло выявить общие паттерны. Следующий шаг — предупредить риск асоциального поведения еще в детстве и направить энергию в позитивное русло. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости. 

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Вычислить хулигана

В феврале этого года СМИ сообщили о необычном эксперименте в школах Новосибирска. У учащихся пятых-одиннадцатых классов решили брать буккальный эпителий с внутренней стороны щеки, выделять ДНК и искать три мутации, связанные с агрессией, творчеством и интеллектом. Кроме того, детям предстояло пройти психологическое тестирование. Участие в исследовании было добровольное и платное.

Авторы проекта — а среди них, помимо городского центра образования, здоровья "Магистр" и частной компании "ВедаГенетика", Новосибирский государственный медицинский университет и Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН — обещали сосредоточиться на поиске творческих детей с высокой познавательной активностью. Однако название программы "Психогенетика девиантного поведения подростков в условиях образовательных организаций" говорило само за себя. Скорее всего, это и стало причиной недопонимания между широкой публикой, журналистами и учеными. СМИ запестрели заголовками о том, как у школьников ищут ген преступности, а родители в соцсетях высказывали беспокойство.

Ученые незамедлительно опровергли дутую сенсацию. Научный консультант проекта, заведующий межинститутским сектором молекулярной эпидемиологии и эволюции человека ИЦиГ СО РАН, доктор медицинских наук Владимир Максимов в комментарии порталу "Новости сибирской науки" предостерегал от слишком буквального толкования их исследования. По его словам, оно прежде всего нацелено на совершенствование работы школьных психологов. Важно понять: помогут ли знания о тех или иных генетических особенностях скорректировать поведение ребенка.

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В разговоре с корреспондентом РИА Новости Владимир Максимов уточнил, что идея исследования не такая плохая, как ее представили журналисты. Однако в остальном от комментариев отказался. Начальник отдела кризисной психологии городского центра образования и здоровья "Магистр" Мария Гладких подчеркнула: предварительные результаты уже есть, но обнародовать их не будут.

Еще не время

Между тем задачи новосибирского проекта вполне в русле современной медицинской генетики, которая ищет связь между особенностями здоровья и мутациями в ДНК. В частности, ее выводы сегодня используют при разработке лекарств и мер профилактики наследственных заболеваний.

Однако сибирские ученые собирались пойти дальше и сосредоточиться на более тонких сферах, таких как психика и поведение. В частности, есть данные, что носители одного из вариантов гена дофаминового рецептора D4 склонны к поиску новизны, асоциальному поведению. В то же время они показывают хорошие спортивные результаты, выбирают рискованные профессии. "То есть, генетическую особенность можно реализовать в полезном для общества русле, если подросток своевременно получит поддержку", — пишут авторы проекта в тезисах к конференции, прошедшей в 2020 году.

Но не все так просто. Нельзя только на основании соответствующего варианта гена считать человека склонным к антисоциальному поведению. Оно может вообще никак не проявиться, а потому нет смысла принимать решение о том, что его надо корректировать, ограничивать. Такое мнение высказала заведующая лабораторией молекулярно-генетической диагностики № 1 Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, кандидат медицинских наук, лабораторный врач-генетик Ольга Щагина.

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"Исследование генетической предрасположенности — очень интересная область медицинской науки. Однако чем больше мы знаем, тем очевиднее необходимость осторожного подхода к интерпретации данных. Научно доказанная ассоциация генетического варианта с некоторыми заболеваниями или особенностями — всего лишь информация о том, что в определенной группе людей этот вариант встречается чаще. Но однозначных способов транслировать эту информацию в другую сторону — от генотипа конкретного человека к предсказанию его состояния — не существует. Для широко распространенных нарушений эта проблема особенно остра: чем чаще тот или иной генетический вариант встречается в популяции, тем меньше его влияние на риск реализации признака у индивидуума. Слишком много других факторов — как окружающей среды, так и генетических, — в частности, взаимодействие продуктов разных генов друг с другом. Безусловно, научный поиск здесь очень важен, но время практического применения данных еще не настало", — уточнила исследовательница.

Похожую точку зрения высказывают ученые из США в статье в журнале Nature. По их мнению, слишком простая трактовка связи генотипа с особенностями личности может привести к тому, что человечество разделится на две большие группы: "нормальные люди" и потенциальные "преступники", чью свободу действий ограничат.

Обреченные нарушать нормы

В 2013-м группа ученых из Мичиганского университета (США) разработала серию тестов, которые позволяют определять среди детей старше трех лет тех, кто в будущем будет склонен к антисоциальному поведению — агрессии, вандализму, воровству и так далее. Основными признаками, указывающими на "криминальную карьеру", исследователи назвали вспышки ярости, агрессию к животным и сверстникам, ложь и эгоизм.

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По мнению ученых, эти особенности связаны с работой миндалевидного тела — области мозга, которая играет ключевую роль в формировании эмоций. У людей, склонных к антисоциальному поведению, она более чувствительна к внешним раздражителям. Они подвержены чрезмерным эмоциональным реакциям, агрессии или подавленному настроению. Если при этом они живут в не самых комфортных условиях и не получают социальной поддержки, то их криминальный потенциал может реализоваться в полной мере.

К похожим выводам пришли и психологи из США, Великобритании и Новой Зеландии. Правда, кроме гиперчувствительного миндалевидного тела, они выявили у нарушителей закона особенности в строении коры головного мозга. В частности, у людей, проявляющих антисоциальное поведение длительное время и не только в подростковом возрасте, она тоньше, а площадь у нее меньше, чем у остальных.

Ученые проанализировали данные большого долгосрочного исследования, в котором приняли участие свыше тысячи новозеландцев 1972-1973 года рождения. За ними наблюдали с трехлетнего возраста и вплоть до 45 лет. Всех добровольцев разделили на три группы: тех, кто проявлял антисоциальное поведение ребенком и подростком, тех, кто вел себя так же, став взрослым, и тех, кто никогда не нарушал общепринятые нормы. Кроме того, 672 испытуемым уже в зрелом возрасте провели МРТ-сканирование головного мозга.

Специалисты заметили: у большинства участников из второй группы кора головного мозга меньше по площади и тоньше — прежде всего в тех областях, которые связаны с контролем исполнительных функций, обработкой эмоций и мотивацией.

У добровольцев из двух других групп подобных отличий не было. А значит, заключили авторы работы, антисоциальное поведение имеет нейробиологическую основу. Однако обусловлена она генетически или подобные структурные особенности мозга появились из-за ранней детской травмы, неясно — ведь первое МРТ-сканирование участникам исследования сделали только в 45 лет.

Генетическая подоплека

И вот в августе 2021-го международный коллектив ученых описал почти шесть сотен генов, связанных со склонностью к антисоциальному поведению. Речь об участках ДНК, которые определяют, как устроен и работает человеческий мозг.

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В ходе исследования ученые секвенировали геномы более полутора миллионов человек из Европы и США. Кроме того, анализировали результаты специального тестирования, которое прошли все участники проекта. Оно состояло из нескольких опросников и оценивало склонность добровольцев к семи формам антисоциального поведения — синдрому дефицита внимания, наркомании, алкоголизму, курению, неоправданному риску, неразборчивости в половых связях и раннему началу половой жизни.

Сопоставив полученные данные, ученые выделили почти шестьсот вариантов генов, которые так или иначе связаны с нарушением общепринятых норм. Практически все они влияют на развитие и работу головного мозга. Среди "антисоциальных" генов оказались как уже хорошо известные — например, CADM2, GABRA2 и TMEM161B, ответственные за формирование алкогольной зависимости, — так и совершенно новые. Например, ALMS1 и ERAP2 ранее ассоциировались с работой почек и иммунитета, теперь же выяснилось, что они связаны и со склонностью нарушать общепринятые нормы.

Как отмечают авторы работы, каждый из выделенных вариантов генов по отдельности не связан с асоциальным поведением. Но если в ДНК человека присутствует сразу несколько таких мутаций, то вероятность, что он пойдет по кривой дорожке, увеличивается.

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