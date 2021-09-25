Что будет с рублем до конца года

Дорогая нефть уже существенно укрепила российскую валюту, и все указывает на сохранение высоких цен.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Привлекательности рублю добавляет повышение ключевой ставки. Но с другой стороны, на него давят интервенции Минфина в рамках бюджетного правила и ожидаемое ужесточение монетарной политики США. Сказаться может и дефолт крупного китайского застройщика, а также дельта-штамм. Каким будет курс в четвертом квартале, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Дорогая нефть

С начала года рубль укрепился более чем на два процента к доллару. Особых потрясений нет, нефть дорожает рекордными за 12 лет темпами. К июлю Brent прибавила 44,2 процента, WTI — 51,5. В третьем квартале тенденция та же, хотя скорость замедлилась.

Cейчас Brent на максимумах — 75 долларов. И судя по ситуации на рынке, это не предел.

По мнению финансового аналитика, трейдера Артема Звездина, в ближайшее время нефть стабилизируется на уровне 80-85 долларов за баррель. Поэтому ожидать ослабления рубля не стоит: наоборот, возможно укрепление к концу года до 71,6 за доллар.

Сергей Коныгин, старший экономист СКБ-банка, предполагает результат ближе к 70. Рост добычи нефти и сезонное увеличение экспорта поднимет спрос на рубли со стороны экспортеров для выплаты налогов.

Ставка ЦБ

Повышение ключевой ставки усиливает и интерес инвесторов. Этот важный параметр долгое время снижали, поддерживая экономику, которая в условиях пандемии нуждалась в дешевых деньгах. Но с весны регулятор последовательно ужесточает финансовую политику.

Дорожают фондирование, кредиты, а инфляция должна утихать. Однако последний отчет показал: пик не пройден. Инфляция в первом полугодии — 6,5%, худший результат с 2016-го.

В июле ЦБ прибавил к ключевой ставке сразу процентный пункт. Сейчас уже 6,75, и повышение до семи в октябре практически неизбежно.

По итогам августа годовая инфляция — 6,68. В сентябре ждут около семи.

Цикл ужесточения монетарной политики не завершен — регулятор допускает еще несколько повышений ставки. Но и на текущих уровнях доходность рубля привлекает нерезидентов. Это выражается в увеличении вложений в российский государственный долг — облигации федерального займа (ОФЗ).

По данным Банка России, в августе зарубежные инвестиции в ОФЗ достигли исторического максимума — 3,225 триллиона рублей, за месяц прибавив 175,7 миллиарда.

Поэтому, по прогнозу Татьяны Симоновой, руководителя управления инвестиционного консультирования General Invest, до конца года рубль может укрепиться до отметок чуть выше 72 к доллару.

Бюджетное правило и ФРС

Пара доллар-рубль довольно долго торгуется в узком коридоре. Годовой диапазон — 71,5-80,9. Таким образом, показатель к концу сентября близок к нижней границе.

Однако российская валюта остается недооцененной — дальнейшему укреплению мешает бюджетное правило, то есть покупка Минфином иностранной валюты для Фонда национального благосостояния, указывает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".

"Чем дороже нефть, тем больше средств у Минфина. Весь излишек предложения, который мог бы конвертироваться в укрепление рубля, ликвидируется финансовым ведомством", — поясняет он.

Еще один фактор — динамика самого доллара, зависящая от действий Федеральной резервной системы США. Двадцать второго сентября инвесторы ждали, объявит ли ФРС о завершении масштабной программы скупки активов с рынка, развернутой регулятором для поддержки экономики. Ужесточение монетарной политики поддержало бы доллар и помешало укреплению рубля.

Однако этого не произошло, хотя в ФРС и намекнули, что готовы сокращать программу в ноябре. Тем не менее выраженного воздействия на рынок это не оказало, сценарий сворачивания стимулов, как и предполагали аналитики, оказался достаточно мягким.

Evergrande и пандемия

Косвенно на российскую валюту повлияет и ситуация с китайским девелопером Evergrande. Известие о том, что компания не сможет расплатиться с долгами, встряхнуло Гонконгский фондовый рынок. Это может стать крупнейшим дефолтом в истории Китая. В первую очередь пострадают активы развивающихся экономик. Однако пока все идет к тому, что застройщик договорится с кредиторами.

"Вряд ли до конца года мы увидим серьезные колебания курса. Скорее всего, сохранится диапазон 72,5-74 за доллар", — полагает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.

Наконец, нельзя забывать о пандемии и возможности новых локдаунов. В случае масштабного замедления мировой экономики из-за очередного штамма инвесторы побегут из рискованных активов, что вызовет падение валют развивающихся стран.