Что выиграет Россия от рекордных цен на газ и нефть

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Дополнительные средства от дорожающих ресурсов позволят выполнить социальные обязательства. Однако в плюсе окажутся далеко не все. Подробнее читайте в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

За рекордом — новый рекорд

В понедельник газ стоил 930 долларов за тысячу кубометров, во вторник прибавил еще 11 процентов. На хабе TTF в Нидерландах котировки взлетели до 1031,3.

Стремительный рост начался в августе, когда "Газпром" резко сократил поставки по трудопроводу "Ямал — Европа". После аварии под Новым Уренгоем прокачка упала в три с половиной раза.

Подземные газовые хранилища в ЕС пустели на глазах. Сказались затяжная морозная зима и аномально жаркое лето. Сейчас ПГХ заполнены примерно на 72 процента, сообщает Ассоциация газовой инфраструктуры Европы. Это десятилетний минимум.

Хуже всего дела в Австрии: там всего 50 процентов. В аутсайдерах Нидерланды и Португалия. У крупнейшего потребителя российского топлива в Европе, Германии, 64 процента.

Ликвидировать дефицит сжиженным природным газом (СПГ) не удастся. Он практически полностью утекает в Азию — там платят больше.

Подвела и зеленая энергетика, на которую делают ставку на Западе. Слабый ветер в Северном море сократил генерацию на 20 процентов, тарифы подскочили.

К тому же откладывается запуск "Северного потока — 2", который должен охладить рынок. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, первого октября поставки не начнутся. На технические испытания и сертификацию уйдет еще несколько месяцев. И то если не возникнут дополнительные сложности.

При этом на аукционах по бронированию дополнительных транзитных мощностей через Украину "Газпром" выкупил только 4,3 процента от предложенных 15 миллионов кубометров в сутки. А на октябрь вообще ничего не зарезервировал.

Киев обвинил Москву в искусственном создании топливного кризиса. Однако претензии необоснованны. "Газпром" выполнил все обязательства. Более того, компания готова к новым долгосрочным контрактам.

Спекулянты между тем играют с фьючерсами и умышленно раздувают истерику по поводу дефицита. Котировки зашкаливают.

А до старта отопительного сезона в Европе — считанные дни. "Ажиотаж сохранится как минимум до января. Значит, цены удержатся на высоких уровнях", — говорит Александр Розман, старший аналитик компании Forex Optimum.

Российский газ нужен и Китаю. Пытаясь очистить воздух, Пекин сократил добычу угля. На заводах возникли перебои — не хватает электричества. "В стране разворачивается энергетический кризис. По оценкам Goldman Sachs, он уже затронул 44 процента промышленного производства КНР", — продолжает собеседник РИА Новости.

Кроме того, из-за повышенного спроса на СПГ в Азии, основной поставщик — США — может урезать поставки. Сенаторы добиваются ограничения экспорта — опасаются удорожания на американском рынке.

"Не исключено, что природный газ вырастет до 1200 долларов, если зима будет холодной, как обещают синоптики. Скажется и нарушение в цепи поставок", — полагает Даниил Болотских, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый Капитал".

Возобновляемые источники энергии не помогут. "Газа понадобится много. Поэтому цены можно стабилизировать только длительными контрактами", — считает Хаджимурад Белхароев, доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

"Русский след"

В понедельник ноябрьский фьючерс нефти Brent поднялся до 79 долларов за баррель. На следующий день превысил 80 — впервые с октября 2018-го. Растет и североамериканская нефть WTI.

Страны ОПЕК+ не спешат увеличивать добычу. А запасы сокращаются. Так, в США показатель близок к трехлетнему минимуму. Дефицит "не удастся устранить в ближайшие месяцы, поскольку его масштабы превышают желание и возможности ОПЕК+ наращивать объемы", указывают аналитики Goldman Sachs.

По словам руководителя аналитического отдела банка по сырьевым товарам Джеффа Карри, 90 долларов за баррель — вполне реальная перспектива. Особенно если зима выдастся холоднее, чем обычно.

Но Вагит Алекперов, президент "Лукойла", тому совсем не рад. "Это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные, малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили: обрушению рынка", — говорит он. И предсказывает серьезные колебания цен на сырье.

Пока же котировки движутся только в одном направлении — вверх. "Газпром" за полгода отправил в Европу на 28,52 процента больше топлива, чем за тот же период 2020-го. Увеличил выручку в полтора раза, до 4,3 триллиона рублей. Чистая прибыль поднялась до 995 миллиардов рублей.

"Такой бурный рост позволил бюджету за восемь месяцев собрать 530 миллиардов рублей налогов с газовых доходов (экспортная пошлина) против 439 миллиардов за весь прошлый год", — подсчитал Даниил Болотских.

"По бюджетному правилу сверхдоходы от нефти и газа идут в Фонд национального благосостояния. На начало сентября в нем 190 миллиардов долларов — на 51 процент больше, чем в январе", — указывает он.

По оценке Александра Розмана, Россия получит дополнительно более триллиона рублей. Большая часть средств — в виде НДПИ и 30-процентной пошлины на трубопроводный газ.

Бюджет пополнится валютой, согласен Хаджимурад Белхароев. Однако не стоит забывать, что подорожает производство всего, что ввозят в Россию: автомобилей, техники, оборудования. Пока нет достаточного количества отечественных аналогов, потребителям придется раскошеливаться.