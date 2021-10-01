Бюджет в плюсе: куда направят доходы от нефти и газа

В проекте бюджета России на 2022-2024 годы, внесенном правительством в Госдуму, учли нынешнее состояние российской экономики - дорожающие нефть и газ сулят профицит.

СУХУМ, 1 окт - Sputnik. Мировая турбулентность может нарушить планы. Какими видит кабинет министров ближайшие годы — в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

Пошли в рост

Заметны позитивные тенденции, отметил в среду на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Страна вернулась к допандемийному уровню. Это показывает статистика по росту доходов производственных компаний.

Восстанавливается деловая активность, сокращается безработица, увеличивается потребительский спрос. Удалось не просто нивелировать последствия эпидемии коронавируса, но и возобновить рост ВВП.

Кабинет министров рассчитывает на продолжение восходящего тренда.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в 2021-м ВВП увеличится на 4,2 процента, в 2022-2024 годах — на три.

В предстоящую трехлетку годовые доходы ожидаются на уровне 25 триллионов рублей. "Это значительно выше, чем параметры бюджета, которые мы планировали ранее", — указал министр финансов Антон Силуанов.

Расходы в 2022-м составят 23,6 триллиона рублей, в 2023-м — 25,1, в 2024-м — 26,1. То есть в ближайшие два года — профицит.

"Его обеспечат высокие цены на энергоносители. Зимний сезон в Европе и Азии только начинается. Нефть штурмует отметку в 80 долларов за баррель. Газ в ЕС дороже тысячи за тысячу кубометров. Уголь — на десятилетнем максимуме. Не отстают металлы, продукция АПК. Экспорт сулит большие доходы", — поясняет Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Пополнит казну также усиление фискальной нагрузки. В частности, налог на добычу полезных ископаемых. Для металлургов и производителей минеральных удобрений его уже повысили в три с половиной раза. Для остальных увеличат в 2022-м — в полтора — два с половиной. Ежегодно растут акцизы на алкоголь и табак.

"При этом курс рубля достаточно низкий, что дает дополнительный приток выручки от экспортеров", — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.

К слову, уже сейчас доходы превышают расходы. Профицит в январе — августе — 934,4 миллиарда рублей, подсчитал Минфин.

Оптимистичны в правительстве и в отношении инфляции, которая пока продолжает ускоряться. В сентябре — 7,2 процента, впервые с 2016-го. По прогнозу Минэкономразвития, рост цен замедлится. Поможет ужесточение денежно-кредитной политики.

Банк России весь год постепенно поднимал ключевую ставку — с 4,25 до 6,75 процента. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина неоднократно давала понять: при необходимости еще повысят.

Кроме того, цены притормозит сворачивание финансовых вливаний в экономику зарубежными центробанками. Прежде всего — ФРС США.

Поэтому целевой показатель инфляции на 2022-й — четыре процента.

Аналитики сдержаннее в оценках. "В следующем году — пять процентов, учитывая и высокую статистическую "базу" 2021-го", — прогнозирует Марк Гойхман.

Правительство предсказывает курс рубля в коридоре 72-74 за доллар. То же самое говорят и экономисты, опрошенные РИА Новости.

С оглядкой на мировую экономику

Как прояснил Михаил Мишустин, значительные суммы из бюджета направят на развитие здравоохранения. В первую очередь — на борьбу с опасными заболеваниями, последствиями коронавируса, запущенную летом углубленную диспансеризацию.

Выделят средства и на бесплатное медицинское обслуживание. Предстоит большая работа для повышения доступности и качества образования. Планируется "дальнейший поэтапный рост поддержки" населения, отметил председатель правительства.

Владимир Путин неоднократно обращал внимание кабинета министров на важность финансовой помощи. В конце сентября президент сказал, что по возможности нужно "запускать дополнительные меры".

В 2022-м на "социалку" выделят почти шесть триллионов рублей, 24,7 процента бюджетных расходов. "Рост доходов позволит государству проиндексировать пенсии и пособия, увеличить ежемесячные выплаты — многодетным семьям, инвалидам, ветеранам ВОВ и другим категориям", — говорит Артем Деев.

Однако расслабляться нельзя. Мировая экономика остается неустойчивой. Кабинет министров должен держать руку на пульсе. В этих условиях Фонд национального благосостояния (ФНБ) — главная финансовая подушка страны.

К концу 2024-го объем ФНБ увеличится в 1,7 раза — до 23,267 триллиона рублей.

Деньги из "кубышки" для сокращения бюджетного дефицита брать не будут. Зато в следующем году 3,2 миллиарда пустят на софинансирование добровольных пенсионных накоплений. Потом добавят еще три миллиарда.

Как отмечает Михаил Мишустин, утверждение документа в правительстве — "ключевой, но не последний этап бюджетного процесса". Министрам предстоит обсудить все с Госдумой. Необходимо объяснить депутатам, "какой эффект все заложенные в бюджете меры дадут людям и стране в целом".