Охладить рынок: как снижают цены на газ в Европе

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Возвращением на биржу рассчитывают стабилизировать цены на голубое топливо в Европе. Однако компания пока не готова на такой шаг. В приоритете — российские регионы, где уже стартовал отопительный сезон. Как Россия пытается охладить рынок — в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.

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"Газпром" не продает голубое топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с 9 августа — после аварии в Новом Уренгое. И в данный момент не планирует возобновлять торги, заявил член правления компании и начальник департамента 314 Геннадий Сухов. Он объяснил это ранним началом отопительного сезона.

С 16 сентября дома согревают в 26 регионах страны. С 17 сентября — в Москве и Санкт-Петербурге. К концу месяца перебор по суточным объемам потребления составил 250 миллионов кубометров.

"Ну какие тут могут быть торги? Причем мы еще не обеспечили до конца плановые задания по закачке", — сказал Сухов.

Между тем отопительный сезон приближается и в Европе, а газа там не хватает. Подземные хранилища заполнены примерно на 72 процента — десятилетний минимум.

Хуже всего дела в Австрии — 50 процентов. В аутсайдерах Нидерланды и Португалия. У крупнейшего потребителя российского топлива в Европе, Германии, 64 процента.

Дефицит взвинчивает цены. Чуть ли не каждую неделю котировки обновляют максимумы. Уже позади порог в 1200 долларов за тысячу кубометров. И то ли еще будет, говорят аналитики, если зима окажется холодной.

Сжиженный природный газ не помогает — он практически полностью утекает в Азию, где платят больше.

Подвела и зеленая энергетика, на которую делают ставку на Западе. Слабый ветер в Северном море сократил генерацию на 20 процентов.

При этом на аукционах по бронированию дополнительных транзитных мощностей через Украину "Газпром" выкупил только 4,3 процента от предложенных 15 миллионов кубометров в сутки. А на октябрь вообще ничего не зарезервировал.

Киев обвинил Москву в искусственном создании топливного кризиса. Однако претензии необоснованны. Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, подтвердила и канцлер Германии Ангела Меркель.

К тому же откладывается запуск "Северного потока — 2", способного охладить рынок.

Однако российское правительство ищет пути, как стабилизировать цены в ЕС. Поэтому вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по развитию ТЭК и предложил "Газпрому" увеличить продажи на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге. По его словам, так удастся сбить спекулятивный эффект. Тем не менее в приоритете — внутренний рынок. На закачку уйдет недели две.

"Можно это сделать, только не в ущерб себе", — поддержал Новака Владимир Путин. Причем "не на споте в Европе, а в Санкт-Петербурге", подчеркнул президент.

Он напомнил, что за переход на биржевую торговлю газом выступала Еврокомиссия прошлого созыва. Добилась своего. "Где теперь их предложения — понятно, а потребитель в континентальной Европе страдает от их реализации", — сказал Путин.

Президент также предупредил о рисках торговли на бирже: "Это же не часы, трусы и галстуки, не машины и даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определенной ситуации на рынке. Газ так не торгуется".

Ранее из-за недостатка топлива на рынке и роста цен российские антимонопольщики рекомендовали "Газпрому" увеличить продажи на бирже.

Долгосрочный контракт на гибкую цену

Там торгуют по такой схеме: поставщики и заказчики подают заявки на продажу/покупку определенного объема газа по устраивающей их цене. Когда условия совпадают, заключают договор.

Однако "Газпром" экспортирует в основном по долгосрочным контрактам с условием "бери или плати". Компания обязана в срок предоставить газ по максимуму — как в договоре. Покупатель должен заплатить. И не важно, сколько он использовал.

Очень похоже на абонентский договор. Каждый месяц человек платит за интернет, хотя трафик может быть вообще нулевым.

"Долгосрочные контракты обеспечивают надежность и стабильность. А формула цены учитывает изменение стоимости за прошедшие шесть-девять месяцев", — говорит Игорь Захаров, учредитель цифровой экосистемы DBX.

Однако это уже не устраивает европейцев. И они не продлили договоры. Перешли на спотовые поставки — когда покупаешь сколько нужно, не переплачивая за невыбранный объем.

Это выгодно, когда потребности снижаются. Но так бывает не всегда. Аномальные морозы и жара вынудили европейцев выкачивать из хранилищ слишком много. А значит, больше покупать по завышенным ценам. Не получилось не только сэкономить — переплачивают втридорога.

Но даже сейчас не все потеряно. Среди тех, кто не замерзнет этой зимой, — Венгрия. На прошлой неделе "Газпром" и венгерская MVМ заключили контракт на 15 лет.

Тем временем цены в Европе на голубое топливо продолжают бить рекорды. Во Франции с января газовые тарифы выросли почти на 60 процентов и лишь в октябре — на 12.

Это тянет за собой электричество и отопление. Власти обещают сдерживать подорожание. С опаской озираются через Ла-Манш на британских соседей, где разорились уже два поставщика газа.

"Безалаберность европейских властей привела к энергетическому кризису. Наращивание продаж "Газпромом" через биржу собьет накал. Сама компания сможет заработать на текущих ценах. Если на споте чисто спекулятивная история, то в России будут реальные контракты. Причем биржевая торговля не мешает работать и по крупным договорам. Свидетельство тому — сделка с Венгрией", — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

Увеличение продаж должно сбить цены. Но не стоит забывать, что один "Газпром" — в поле не воин. В корне изменить ситуацию и охладить рынок ему не под силу.