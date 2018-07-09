Пресс-конференция о выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest

10 июля в 15:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о предстоящем выступлении трио Армена Мерабова, специальным гостем которого станет Мариам Мерабова.

Участники:

Армен Мерабов – продюсер, композитор, пианист;

Мариам Мерабова – солистка группы "Мирайф", финалистка шоу "Голос", резидент программы "Jazz Parking", педагог по вокалу в Школе Аллы Пугачевой, джазовая певица;



Эсма Джениа — худрук Абхазской Госфилармонии имени Раждена Гумба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.