Пресс-конференция о поездке делегации Абхазии в КЧР в день флага

26 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии делегации из Абхазии в массовых народных гуляниях и играх в Карачаево-Черкесской Республике. Мероприятия были посвящены дню флага Республики Абхазия.

В рамках этого события также состоялся телемост, объединивший абхазские диаспоры в КЧР, Турции и Иордании, и позволивший наблюдать за празднованиями дня Флага в Сухуме в режиме онлайн.

В пресс-конференции примут участие:

Директор республиканского центра народного творчества Абхазии, член Высшего совета Всемирного Абхазо-абазинского Конгресса, глава абхазской делегации в КЧР Нури Кварчия

Капитан сборной команды из Абхазии в играх Абаза Дмитрий Квициния;

Руководитель общественной организации Алашара в Республике Абхазия Аляс Айба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.