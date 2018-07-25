Пресс-конференция о поездке делегации Абхазии в КЧР в день флага

26 июля в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об участии делегации из Абхазии в массовых народных гуляниях и играх в Карачаево-Черкесской Республике. Мероприятия были посвящены дню флага Республики Абхазия.
В рамках этого события также состоялся телемост, объединивший абхазские диаспоры в КЧР, Турции и Иордании, и позволивший наблюдать за празднованиями дня Флага в Сухуме в режиме онлайн.
В пресс-конференции примут участие:
- Директор республиканского центра народного творчества Абхазии, член Высшего совета Всемирного Абхазо-абазинского Конгресса, глава абхазской делегации в КЧР Нури Кварчия
- Капитан сборной команды из Абхазии в играх Абаза Дмитрий Квициния;
- Руководитель общественной организации Алашара в Республике Абхазия Аляс Айба.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.