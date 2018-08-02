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Техника представителей СМИ на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Видеомост Москва-Цхинвал-Сухум

© Sputnik . Evgeny Biyatov
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7 августа в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны".

Участники:

  • доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов;
  • старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев;
  • член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания Игорь Дулаев.

В августе исполняется десять лет событиям, которые сильно изменили Кавказский регион. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории. После "пятидневной войны" Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, открыв для них возможность развития вне рамок грузинского национального проекта.

Эти события привели к конфронтации России и Запада. Тем не менее, регион развивается. Абхазия и Южная Осетия проходят процесс становления государственности. Угроза военного решения конфликтов перестала быть актуальной. Грузия и Россия пытаются выйти на нормализацию отношений, не пересматривая при этом свои ключевые внешнеполитические приоритеты. Не ослабевает значение кавказской проблематики и в контексте отношений России и Запада. Эти и некоторые другие проблемы обсудят политологи.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.




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