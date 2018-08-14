Пресс-конференция о благотворительном концерте в Пицунде

15 августа в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, подводящая итоги V Ежегодного Благотворительного концерта-выставки в поддержку больных детей Республики Абхазия.

В пресс-конференции примут участие:

Организатор мероприятия и учредитель Фонда СКИ Азамат Багателия;

Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия;

Солистка Абхазской Государственной Филармонии и камерного оркестра Республики Абхазия Нана Черкезия;

И.о. руководителя отдела рекламы и внешних коммуникаций ЗАО "Аквафон- GSM" Астан Барциц.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.