Пресс-конференция о проекте "Возвращение имени"

29 августа в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о новом этапе в развитии проекта "Возвращение имени"*.

Журналист из Москвы Роберт Авджян принимал участие в поисковых операциях и нашел большинство героев поиска в Австрии.

Авджян и руководитель проекта "Возвращение имени" расскажут о результатах поисков в нашем ПЦ сегодня.

В пресс-конференции примут участие:

Руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов;

Журналист Роберт Авджян.

В пресс-центре Sputnik семьям пропавших без вести солдат будут вручены свидетельства о смерти и местоположении захоронений.

*Общегражданская инициатива "ВОЗВРАЩЕНИЕ ИМЕНИ" посвящается памяти жителей Абхазии и других стран СНГ, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибло. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Совместно с Министерством обороны Абхазии этот проект проводится уже два года. Из общего списка пропавших в концлагерях в количестве 330 человек удалось найти более 100 семей. Поиск пропавших продолжается почти ежедневно.

Смысл инициативы в том, чтобы устранить историческую несправедливость и вернуть забытое имя человека его родственникам в жизнь.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.