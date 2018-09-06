Не умереть до приезда "скорой": главные врачи Абхазии научат "первой помощи"

О статистике и важности наличия навыков по оказанию первой помощи, о необходимости обучения этим навыкам в школах, детских садах и других учреждениях, о том, как себя вести, если человеку поблизости плохо, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа;

Врач реаниматолог Республиканской больницы Александр Кулясов

*Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.