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Первая помощь

Не умереть до приезда "скорой": главные врачи Абхазии научат "первой помощи"

CC0
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7 сентября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция ко всемирному дню оказания первой медицинской помощи*.

О статистике и важности наличия навыков по оказанию первой помощи, о необходимости обучения этим навыкам в школах, детских садах и других учреждениях, о том, как себя вести, если человеку поблизости плохо, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа;
  • Врач реаниматолог Республиканской больницы Александр Кулясов

*Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации – члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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