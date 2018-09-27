20:36 27 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.84
  • EUR77.04
Поиск
Журналист Анатолий Шония во время работы

Видели своими глазами: журналисты расскажут об Отечественной войне

© Фото : из архива семьи Анатолия Шония
Анонсы
Получить короткую ссылку
19 0 0

28 сентября в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция журналистов абхазских СМИ, освещавших Отечественную войну народов Абхазии.

О том, в каких условиях работали журналисты, как формировалось вещание в ходе военных действий, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телекомпании "АБАЗА-ТВ", главный редактор Абхазского государственного телевидения в 1992-1993 годах Руслан Хашиг;
  • Фотограф, журналист, сотрудник Абхазского телевидения в 1992-1993 годах Ибрагим Чкадуа;
  • Журналист, оператор Абхазского телевидения в 1992-1993 годах Гарри Аристава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.

Теги:
пресс-конференции, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Сухум, Абхазия


Главные темы

  • Туристы по дороге на озеро Рица
    Кто такой Сталин и сколько бетона ушло на каньон: испытание для экскурсовода

    Международный день туризма отмечается во многих странах мира ежегодно 27 сентября. Корреспондент Sputnik Абхазия пообщался с молодыми экскурсоводами, которые рассказали о том, что сложного в их работе, какие странные вопросы иногда задают туристы и за что могут потенциального гостя Абхазии развернуть на границе.

    117
  • Полис ОМС, архивное фото
    Более 38 тысяч заявлений подано в Абхазии на российские полисы ОМС

    Премьер-министр Валерий Бганба провел встречу с представителями Министерств здравоохранения Абхазии и России, посвященную процессу выдачи полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) гражданам России, проживающим в Абхазии.

    30
  • Гитара
    Песней по врагу: как создавались военные "хиты" Абхазии

    Хроника Отечественной войны народа Абхазии написана многими историками и учеными, но именно военные песни рассказали о героях войны, об эмоциях, о боли утраты и радости Победы. О том, как создавалась "музыкальная история" Победы, читайте в материале Sputnik.

    106

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День Победы в Отечественной войне народа Абхазии отмечается ежегодно 30 сентября.
Сентябрь свободы: битва за Сухум
Учения истребителей и бомбардировщиков ЮВО в Черном море
Авиация ЮВО уничтожила корабельную группу условного противника
Салют
План мероприятий ко Дню освобождения города Сухум

Соцсети

Sputnikabkhazia