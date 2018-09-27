Видели своими глазами: журналисты расскажут об Отечественной войне

28 сентября в 10:30 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция журналистов абхазских СМИ, освещавших Отечественную войну народов Абхазии.

О том, в каких условиях работали журналисты, как формировалось вещание в ходе военных действий, в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телекомпании "АБАЗА-ТВ", главный редактор Абхазского государственного телевидения в 1992-1993 годах Руслан Хашиг;

Фотограф, журналист, сотрудник Абхазского телевидения в 1992-1993 годах Ибрагим Чкадуа;

Журналист, оператор Абхазского телевидения в 1992-1993 годах Гарри Аристава.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.