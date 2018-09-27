Абхазский драмтеатр расскажет, что ждет зрителя в новом сезоне

28 сентября в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, анонсирующая 88 театральный сезон Абхазского драматического театра.

О насыщенном репертуаре предстоящего октября, восстановленном спектакле "Махаз" с участием молодых актеров – выпускников театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, и премьере спектакля "Гумистинская баллада", посвященного 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Генеральный директор Абхазского драматического театра Нодар Чанба;

Режиссер Валерий Кове;

Председатель Союза кинематографистов Абхазии, актер Кесоу Хагба.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.