Видео-мост об итогах заседания Межправкомиссии Абхазии и Крыма

16 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится видео-мост Сухум-Симферополь о заседании Межправительственной комиссии Республики Абхазия и Республики Крым.

О достигнутых договоренностях по итогам первого заседания Межправительственной комиссии, об итоговых соглашениях и подписанных документах, а также об отношениях между Республикой Абхазия и Республикой Крым расскажут:

Первый вице-премьер Республики Абхазия Даур Аршба;

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.