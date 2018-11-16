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Благотворительный концерт группы Каданс в Очамчыре

"Кадансу" - 5: как создавался популярный творческий коллектив

© Фото : Алик Алавердян
Анонсы
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19 ноября в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция творческого коллектива "Каданс" в честь пятилетия.

Об истории создания коллектива, о первых выступлениях, участии и победах в международных конкурсах в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Руководитель коллектива Александр Алавердян;
  • Солисты Софья Тарба и Ариана Мамацева;
  • Барабанщица и вокалистка Анастасия Алферова;
  • Бас гитарист Артем Алавердян.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр «Гудоу Плаза», 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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