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Ассоциация женщин Абхазии расскажет о проблеме гендерного насилия

© Foto/ Aliyah Jamous
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23 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о кампании "16 дней против гендерного насилия".

СУХУМ, 14 ноя - Sputnik. Кампания "16 дней против гендерного насилия" проводится с 1991 года во всем мире в период с 25 ноября по 10 декабря. Даты проведения кампании были выбраны неслучайно: ее начало приходится на Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, а завершается она 10 декабря, в Международный день прав человека.  

С 2012 года Ассоциация женщин Абхазии принимает участие в акции.

О запланированных мероприятиях в рамках кампании, о работе организации в этом направлении, о количестве женщин, обратившихся в консультативный центр в этом году в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

  • Председатель правление Ассоциации женщин Абхазии, секретарь Общественной палаты Республики Абхазия Нателла Акаба;
  • Координатор консультативного центра Ассоциации женщин Абхазии Кама Аргун;
  • Психолог, оператор горячей линии Юлия Дубицкая.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.



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