НИИЭПиТ презентует новый сайт в пресс-центре Sputnik

В "Международной энциклопедии приматов", выпущенной в этот раз, информация о НИИЭПиТ АНА представлена одной из первых. При этом подчеркнута роль правительства Абхазии и Академии наук в восстановлении материально-технической базы Института и продолжении его научной деятельности. Подчеркнута роль базовой кафедры АГУ "экспериментальная биология и медицина", обеспечивающей непрерывное восполнение кадров этого учреждения. Указаны основные направления исследовательской деятельности НИИ, представлены достижения за последние десятилетия, а также приведен краткий список публикаций за последние несколько лет. Такая оценка работы Института является, несомненно, признанием того, что старейший в мире Приматологический центр сохранен и продолжает свою научную деятельность согласно признанным мировым нормам и стандартам.
В пресс-конференции примут участие:
- Директор НИИЭПиТ АНА Миквабия Зураб;
- Заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ АНА Ахуба Лариса;
- Разработчик сайта НИИЭПиТ АНА Ирисова-Багапш Ксения.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
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