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НИИЭПиТ презентует новый сайт в пресс-центре Sputnik

© Sputnik / Томас Тхайцук
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27 ноября в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии об упоминании института в "Международной энциклопедии Приматологии". Во время пресс-конференции также будет презентован новый сайт института.

В "Международной энциклопедии приматов", выпущенной в этот раз, информация о НИИЭПиТ АНА представлена одной из первых. При этом подчеркнута роль правительства Абхазии и Академии наук в восстановлении материально-технической базы Института и продолжении его научной деятельности. Подчеркнута роль базовой кафедры АГУ "экспериментальная биология и медицина", обеспечивающей непрерывное восполнение кадров этого учреждения. Указаны основные направления исследовательской деятельности НИИ, представлены достижения за последние десятилетия, а также приведен краткий список публикаций за последние несколько лет. Такая оценка работы Института является, несомненно, признанием того, что старейший в мире Приматологический центр сохранен и продолжает свою научную деятельность согласно признанным мировым нормам и стандартам.

В пресс-конференции примут участие:

  • Директор НИИЭПиТ АНА Миквабия Зураб;
  • Заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТ АНА Ахуба Лариса;
  • Разработчик сайта НИИЭПиТ АНА  Ирисова-Багапш Ксения.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.

 



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