Каким будет "оранжевый" урожай в этом году? В пресс-центре обсудят "мандариновый сезон"

5 декабря в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция об урожае цитрусовых культур в этом сезоне.

О том, как повлияла экологическая ситуация в Абхазии на качество и количество цитрусовых в этом году, о том, какой объем экспорта можно ожидать, о ценовой политике, о том, как организована работа центрального пункта приема цитрусовых и как налажена система доступа на внешние рынки госкомпанией "Абхазпродэкспорт" в пресс-центре Sputnik Абхазия расскажут:

Руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава;

Начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.